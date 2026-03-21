Από την κρίση στην ανάκαμψη: Τι λέει η ΕΚΤ για την πορεία της ελληνικής οικονομίας

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα περιγράφει την πορεία της Ελλάδας από το Grexit στο Grecovery ως μία από τις πιο εντυπωσιακές ανακάμψεις στην Ευρώπη, ξεκαθαρίζοντας όμως ότι η πλήρης έξοδος από τη σκιά της κρίσης περνά ακόμη μέσα από μεταρρυθμίσεις, επίλυση του ιδιωτικού χρέους και ενίσχυση της παραγωγικότητας.

21 Μαρ. 2026 15:15
Pelop News

Η ΕΚΤ, σε άρθρο που δημοσιεύτηκε στο επίσημο blog της με τίτλο «From Grexit to Grecovery: Greece’s path out of the woods – and what still needs to be done», παρουσιάζει την Ελλάδα ως μια χώρα που πέρασε από μία από τις βαθύτερες κρίσεις της σύγχρονης ευρωπαϊκής ιστορίας σε μια περίοδο αξιοσημείωτης ανάκαμψης. Το κείμενο σημειώνει ότι, έπειτα από μια δεκαετία δύσκολης προσαρμογής, η ελληνική οικονομία εμφανίζει πλέον σημαντική ανθεκτικότητα, όμως το ερώτημα είναι αν αυτή η πρόοδος έχει αποκτήσει πραγματικά μόνιμα χαρακτηριστικά.

Η ανάκαμψη των τραπεζών και ο ρόλος του Ηρακλή

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στον τραπεζικό τομέα, τον οποίο η ΕΚΤ περιγράφει ως έναν από τους βασικούς πυλώνες της επιστροφής της χώρας. Όπως αναφέρει, οι ελληνικές τράπεζες ενίσχυσαν τα κεφάλαιά τους, βελτίωσαν τους ισολογισμούς τους και, με τη βοήθεια του σχήματος HAPS (Ηρακλής), προχώρησαν στην τιτλοποίηση και πώληση περίπου 57 δισ. ευρώ μη εξυπηρετούμενων δανείων έως το 2025. Η επιστροφή της ρευστότητας, η ενίσχυση της κερδοφορίας και οι συγχωνεύσεις συνέβαλαν επίσης στην αλλαγή της εικόνας του κλάδου.

Το ιδιωτικό χρέος παραμένει ανοιχτό μέτωπο

Παρά τη βελτίωση, η ΕΚΤ προειδοποιεί ότι η μεταφορά μεγάλου όγκου επισφαλών δανείων εκτός τραπεζικών ισολογισμών δεν σημαίνει αυτόματα και γρήγορη επίλυση του προβλήματος. Αντίθετα, υπογραμμίζει ότι η διαχείρισή τους εξελίσσεται συχνά σε μακροχρόνιο έργο, ιδιαίτερα όταν υπάρχουν εμπόδια στις διαδικασίες αναδιάρθρωσης και εκτέλεσης οφειλών. Στο ίδιο πλαίσιο, σημειώνει ότι η αργή πρόοδος στην επίλυση των μη εξυπηρετούμενων δανείων εκτός τραπεζικού συστήματος περιορίζει ακόμη τη δυνατότητα των τραπεζών να χρηματοδοτήσουν περισσότερο τις μικρότερες επιχειρήσεις και, κατ’ επέκταση, την ανάπτυξη.

Ο κίνδυνος για τα δημόσια οικονομικά

Το άρθρο επισημαίνει ακόμη ότι, αν και το HAPS υπήρξε καθοριστικό για την εξυγίανση των τραπεζών, οι κρατικές εγγυήσεις που συνδέονται με αυτές τις τιτλοποιήσεις δημιουργούν μια ενδεχόμενη υποχρέωση για τα δημόσια οικονομικά. Η ΕΚΤ προειδοποιεί ότι, σε περίπτωση που οι ανακτήσεις από αυτά τα δάνεια αποδειχθούν χαμηλότερες από τις αναμενόμενες, το δημοσιονομικό κόστος μπορεί να αποδειχθεί σημαντικό και να αυξήσει εκ νέου την πίεση στη βιωσιμότητα του ελληνικού χρέους.

Τα κέρδη της χώρας και όσα λείπουν ακόμα

Στο συμπέρασμά της, η ΕΚΤ αναγνωρίζει ότι η Ελλάδα έχει πετύχει μια εντυπωσιακή επαναφορά της οικονομικής δραστηριότητας, έχει περιορίσει βασικές «κληρονομιές» της κρίσης και έχει δει το δημόσιο χρέος να αποκλιμακώνεται αισθητά. Την ίδια ώρα, όμως, υπογραμμίζει ότι εξακολουθούν να υπάρχουν αδυναμίες στην ποιότητα των θεσμών, στη συμμετοχή στην αγορά εργασίας και στην παραγωγικότητα, στοιχεία που δείχνουν πως η ανάκαμψη δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί.

Η τελική εικόνα που δίνει η ΕΚΤ είναι θετική, αλλά όχι εφησυχαστική: η Ελλάδα έχει αφήσει πίσω της το σενάριο του Grexit, όμως για να μετατραπεί η σημερινή Grecovery σε σταθερό και βιώσιμο υπόδειγμα ανάπτυξης, θα χρειαστούν συνέχεια στις μεταρρυθμίσεις, καλύτερη αξιοποίηση του χρηματοπιστωτικού συστήματος και προσεκτική διαχείριση των εξωτερικών κινδύνων σε ένα περιβάλλον γεωπολιτικής και εμπορικής αβεβαιότητας.

