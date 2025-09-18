Από την Παρασκευή 19/9 κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Ιόνια Οδό

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, θα ισχύσουν στον αυτοκινητόδρομο «Ιόνια Οδός» με σκοπό την εκτέλεση ασφαλτικών εργασιών.

Ειδικότερα, από αύριο Παρασκευή 19/09/2025 στις 07:00 έως και την Τετάρτη 15/10/ 2025 στις 18:00 και καθ’ όλο το 24ωρο, θα ισχύει από το 179,82ο χλμ. έως και το 182,1ο χλμ. αποκλεισμός της δεξιάς λωρίδας και της Λωρίδας Έκτακτης Ανάγκης (Λ.Ε.Α.), στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Ιωάννινα. Η κυκλοφορία θα διεξάγεται από την αριστερή λωρίδα.

Ταυτόχρονα, αποκλεισμός θα ισχύει και στον Ανισόπεδο Κόμβο (Α/Κ) Τερόβου (κλάδος εισόδου και εξόδου), στο ίδιο ρεύμα κυκλοφορίας.

Για τους οδηγούς με κατεύθυνση προς το Τέροβο, θα υπάρχουν τοποθετημένες προειδοποιητικές πινακίδες στον προηγούμενο κόμβο (Α/Κ Γοργομύλου) όπου θα τους παραπέμπουν να εξέλθουν από αυτόν. Η κυκλοφορία για όσους οδηγούς εξέρχονται από τον αυτοκινητόδρομο, θα διεξάγεται από την Επαρχιακή Οδό Καμπής – Πέντε Πηγαδιών και στη συνέχεια από την Επαρχιακή Οδό Ιωαννίνων-Πέντε Πηγαδιών, μέχρι τη συμβολή της Επαρχιακής Οδού (Ιωαννίνων – Πέντε Πηγαδιών) με τον συνδετήριο κλάδο του Α/Κ Τερόβου.

Για τους οδηγούς με κατεύθυνση προς τα Ιωάννινα, η κυκλοφορία θα διεξάγεται μέσω της Επαρχιακής Οδού Πέντε Πηγαδιών – Ιωαννίνων και στη συνέχεια μέσω της Εθνικής Οδού Άρτας-Ιωαννίνων, μέχρι τον Α/Κ Αυγού όπου θα εισέρχονται εκ νέου στον αυτοκινητόδρομο.

Σε περίπτωση ταχύτερης ολοκλήρωσης των εργασιών, η κυκλοφορία θα αποκατασταθεί νωρίτερα από τον προγραμματισμένο χρόνο.

«Η Νέα Οδός έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια και εξυπηρέτηση των οδηγών, ενώ σχετικές προσωρινές σημάνσεις θα τοποθετηθούν με στόχο την πλήρη ενημέρωση όλων των οδηγών. Η Νέα Οδός ευχαριστεί για την κατανόηση και εφιστά την προσοχή των οδηγών καθώς οι τελευταίοι οφείλουν να συμμορφώνονται πλήρως με τη σχετική σήμανση», αναφέρεται σε ανακοίνωση.

