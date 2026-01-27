Από την Πάτρα 2005 στον Παναθηναϊκό ο Κ. Καλύβας

Τη μεταγραφή του 14χρονου ποδοσφαιριστή Κωνσταντίνου Καλύβα στην ακαδημία της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, ανακοίνωσε η ακαδημία της Πάτρας 2005.

Η ολοκλήρωση της μεταγραφής πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 27/1 στις εγκαταστάσεις της ΠΑΕ Παναθηναϊκός στο Κορωπί, παρουσία του Αντιπροέδρου της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, Τάκη Φύσσα, καθώς και του Υπεύθυνου των Ακαδημιών του Παναθηναϊκού, Γεωργίου Μακρή.

Από την πλευρά της Ακαδημίας ΑΕ Πάτρα 2005 παρευρέθηκαν, Νίκος Παρασκευόπουλος, καθώς και ο προπονητής του Κωνσταντίνου, Δημήτριος Δελέγκος, ενώ το «παρών» έδωσαν και οι γονείς του αθλητή.

Ο Κωνσταντίνος Καλύβας αποτέλεσε από το καλοκαίρι αντικείμενο έντονου ενδιαφέροντος από αρκετές ΠΑΕ, μεταξύ των οποίων ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός, η ΑΕΚ και ο Αστέρας Τρίπολης, οι οποίες επιδίωξαν την ένταξή του στο δυναμικό τους.

Επειτα από ώριμη σκέψη και αξιολόγηση όλων των παραμέτρων — τόσο των αγωνιστικών συνθηκών όσο και των συνθηκών διαβίωσης και εξέλιξής του — ο ίδιος, σε συνεργασία με την οικογένειά του, κατέληξε στην επιλογή του Παναθηναϊκού. Πρόκειται για έναν ταλαντούχο ποδοσφαιριστή, με υψηλή ποδοσφαιρική ευφυΐα και έφεση στο σκοράρισμα, πρώτος σκόρερ της Μικτής Αχαΐας, καθώς και πρώτος σκόρερ στις κατηγορίες Κ14 και Κ16 της Ακαδημίας της Πάτρας 2005. «Κωνσταντίνε, σου ευχόμαστε υγεία, δύναμη και να πραγματοποιήσεις όλα σου τα όνειρα στο ποδόσφαιρο», αναφέρει μεταξύ άλλων στην ανακοίνωση η Πάτρα 2005.

