Από την Πάτρα στην Εθνική Εφήβων
Τρία παιδιά από τον ΝΟΠ και ένας από τη ΝΕΠ
Τέσσερις νεαροί την Πάτρα κλήθηκαν σε καμπ αξιολόγησης της Εθνικής Εφήβων στο πόλο. Αναλυτικά το σχετικό ενημερωτικό της Ομοσπονδίας έχει ως εξής:
«Καλούνται από τον νέο ομοσπονδιακό τεχνικό Γιώργο Χατζηδάκη οι παρακάτω αθλητές Κλιμακίου Εθνικής ομάδας υδατοσφαίρισης Εφήβων Κ-18, ώστε να παρουσιαστούν στο κολυμβητήριο του ΕΑΚΝ Αγ. Κοσμά, για διήμερο καμπ προπονήσεων -αξιολογήσεων – αναμετρήσεων, το διήμερο 8-9/12 (πρώτη συνάντηση τη Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου 2025 και ώρα 07:30):
ΑΝΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ:
ΓΙΑΝΝΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΡΟΒΑΤΑΣ ΧΑΡΗΣ
ΑΟ ΙΩΝΙΚΟΣ:
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΜΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΟΝΣ ΜΙΛΩΝ:
ΙΕΡΩΝΥΜΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΑΟΠ ΦΑΛΗΡΟΥ:
ΓΚΑΒΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΟΥΙΜΑΝΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛ
ΓΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ:
ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΦΠΦ:
ΚΟΧΕΙΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΣΟΚΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ
ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ ΑΟ:
ΜΑΡΣΕΛΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΝΕ ΠΑΤΡΩΝ:
ΒΑΛΟΥΞΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΙΟΣ
ΝΟ ΠΑΤΡΩΝ
ΓΙΩΤΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ
ΚΡΕΜΑΝΤΑΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΝΟ ΧΑΝΙΩΝ:
ΓΕΩΡΒΑΣΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ:
ΜΑΡΚΟΓΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΟΥΚ ΒΟΛΟΥ:
ΚΑΨΑΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΟΦΗ:
ΓΑΛΥΦΙΑΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΛΑΣΗΘΙΩΤΑΚΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΟ:
ΠΟΡΤΟΚΑΛΗΣ ΠΕΡΣΕΑΣ
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ:
ΚΑΡΑΤΖΑΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ
ΜΥΡΙΛΟΣ ΝΑΠΟΛΕΩΝ
ΠΑΟΚ:
ΜΑΝΘΟΓΙΑΝΝΗΣ ΟΡΦΕΑΣ
ΡΑΠΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΥΔΡΑΪΚΟΣ ΝΟ:
ΣΙΟΥΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ».
