Από την Πάτρα στην Εθνική Εφήβων

Τέσσερις νεαροί την Πάτρα κλήθηκαν σε καμπ αξιολόγησης της Εθνικής Εφήβων στο πόλο. Αναλυτικά το σχετικό ενημερωτικό της Ομοσπονδίας έχει ως εξής:

Βαγγέλης Παυλίδης: Στην Παγκόσμια λίστα με τους 20 κορυφαίους σκόρερ για το 2025

«Καλούνται από τον νέο ομοσπονδιακό τεχνικό Γιώργο Χατζηδάκη οι παρακάτω αθλητές Κλιμακίου Εθνικής ομάδας υδατοσφαίρισης Εφήβων Κ-18, ώστε να παρουσιαστούν στο κολυμβητήριο του ΕΑΚΝ Αγ. Κοσμά, για διήμερο καμπ προπονήσεων -αξιολογήσεων – αναμετρήσεων, το διήμερο 8-9/12 (πρώτη συνάντηση τη Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου 2025 και ώρα 07:30):

ΑΝΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ:

ΓΙΑΝΝΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

ΠΡΟΒΑΤΑΣ ΧΑΡΗΣ

ΑΟ ΙΩΝΙΚΟΣ:

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΜΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΑΟΝΣ ΜΙΛΩΝ:

ΙΕΡΩΝΥΜΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

ΑΟΠ ΦΑΛΗΡΟΥ:

ΓΚΑΒΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΚΟΥΙΜΑΝΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛ

ΓΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ:

ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΦΠΦ:

ΚΟΧΕΙΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΤΣΟΚΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ

ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ ΑΟ:

ΜΑΡΣΕΛΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΝΕ ΠΑΤΡΩΝ:

ΒΑΛΟΥΞΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΙΟΣ

ΝΟ ΠΑΤΡΩΝ

ΓΙΩΤΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ

ΚΡΕΜΑΝΤΑΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΝΟ ΧΑΝΙΩΝ:

ΓΕΩΡΒΑΣΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ:

ΜΑΡΚΟΓΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΟΥΚ ΒΟΛΟΥ:

ΚΑΨΑΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

ΟΦΗ:

ΓΑΛΥΦΙΑΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΛΑΣΗΘΙΩΤΑΚΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΟ:

ΠΟΡΤΟΚΑΛΗΣ ΠΕΡΣΕΑΣ

ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ:

ΚΑΡΑΤΖΑΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ

ΜΥΡΙΛΟΣ ΝΑΠΟΛΕΩΝ

ΠΑΟΚ:

ΜΑΝΘΟΓΙΑΝΝΗΣ ΟΡΦΕΑΣ

ΡΑΠΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΥΔΡΑΪΚΟΣ ΝΟ:

ΣΙΟΥΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ».

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



