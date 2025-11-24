Από την Τετάρτη οι αιτήσεις για τη Βασίλισσα του Πατρινού Καρναβαλιού 2026

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Πατρέων «Καρναβάλι Πάτρας», προκειμένου να επιλέξει τη Βασίλισσα του Πατρινού Καρναβαλιού 2026, καλεί όσες ενδιαφέρονται να δηλώσουν τη συμμετοχή τους αποστέλλοντας βιογραφικό και φωτογραφίες από την Τετάρτη 26/11/ 2025 έως και την Κυριακή 14/12 ηλεκτρονικά στo mail της επιχείρησης: info@carnivalpatras.gr.

Για πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο mail: info@carnivalpatras.gr.

