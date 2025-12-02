Από το Αίγιο στο Αγρίνιο η Εικόνα της Παναγίας Τρυπητής

Η Ιερά Μητρόπολη Καλαβρύτων και Αιγιαλείας ενημερώνει πως κατόπιν αιτήματος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Αιτωλίας και Ακαρνανίας κ. Δαμασκηνού και εγκρίσεως της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, θα πραγματοποιηθεί η μεταφορά της Θαυματουργού Ιεράς Εικόνος της Παναγίας Τρυπητής, από το ομώνυμο Ιερό Προσκύνημα της Ιεράς Μητροπόλεώς μας, στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Αγίας Βαρβάρας Αγρινίου.

Η Ιερά Εικόνα θα παραμείνει στον εν λόγω Ιερό Ναό από σήμερα Τρίτη 2 έως και την Τρίτη 9/12/2025, προς ευλογία, αγιασμό και πνευματική ενίσχυση των πιστών της περιοχής.

Την Ιερά Εικόνα θα κομίσει επισήμως στον Ιερό Ναό Αγίας Βαρβάρας Αγρινίου ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Καλαβρύτων και Αιγιαλείας κ. Ιερώνυμος.

