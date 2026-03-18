Από το Μενίδι στην Πεντέλη ο Μπραντ Πιτ: Νέα στάση των γυρισμάτων του «The Riders» στο Μέγαρο της Δουκίσσης Πλακεντίας

Στο Μέγαρο της Δουκίσσης Πλακεντίας στην Πεντέλη συνεχίζονται σήμερα τα γυρίσματα της νέας ταινίας «The Riders», με τον Μπραντ Πιτ να επιστρέφει ξανά σε location της Αττικής μετά το πρόσφατο πέρασμά του από το Μενίδι. Η παραγωγή μετακινείται αυτές τις ημέρες σε διαδοχικά σημεία της Ελλάδας, αξιοποιώντας τόσο αστικά τοπία όσο και πιο ιδιαίτερους ιστορικούς χώρους.

Το πρωί της Τετάρτης 18 Μαρτίου, ο ηθοποιός καταγράφηκε να φτάνει στον χώρο του Μεγάρου, συνεχίζοντας το πρόγραμμα γυρισμάτων που το προηγούμενο διάστημα τον έφερε σε Ύδρα, Χαλκίδα, πλατεία Κοτζιά, Νέα Μάκρη και νωρίτερα σε στούντιο στο Μενίδι. Η ταινία, σε σκηνοθεσία του Edward Berger, βασίζεται στο ομώνυμο μυθιστόρημα του Tim Winton και ακολουθεί έναν άνδρα που αναζητά τη γυναίκα του έπειτα από τη μυστηριώδη εξαφάνισή της.

Το Μέγαρο της Δουκίσσης Πλακεντίας, γνωστό και ως Καστέλο της Ροδοδάφνης, αποτελεί ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα κτίρια της Πεντέλης. Η κατασκευή του ξεκίνησε τον 19ο αιώνα και το κτίριο έχει έντονο ιστορικό και αρχιτεκτονικό αποτύπωμα, γεγονός που εξηγεί και γιατί επιλέχθηκε ως κινηματογραφικό σκηνικό για μια διεθνή παραγωγή αυτού του βεληνεκούς. Η χρήση εμβληματικών ελληνικών τοποθεσιών είναι άλλωστε βασικό στοιχείο της διαδρομής που ακολουθεί το φιλμ στη χώρα.

Λίγες ημέρες νωρίτερα, ο Μπραντ Πιτ είχε βρεθεί σε στούντιο στο Μενίδι, όπου γυρίστηκε σκηνή με τεχνητή τρικυμία για τις ανάγκες της ταινίας. Σύμφωνα με τα σχετικά ρεπορτάζ, στο εσωτερικό είχε στηθεί σκάφος πάνω σε μηχανισμό κίνησης, ενώ πιεστικά συστήματα νερού δημιουργούσαν συνθήκες θαλασσοταραχής.

Τα γυρίσματα του «The Riders» στην Ελλάδα ξεκίνησαν τον Φεβρουάριο από την Ύδρα και στη συνέχεια πέρασαν από την Εύβοια και άλλες περιοχές της Αττικής. Έτσι, η Πεντέλη αποτελεί ακόμη έναν σταθμό στη διαδρομή μιας παραγωγής που έχει ήδη τραβήξει έντονα το ενδιαφέρον, τόσο λόγω του πρωταγωνιστή της όσο και λόγω της κλίμακας των γυρισμάτων στη χώρα.

