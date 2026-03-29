Από το Βατικανό ως την Ανδαλουσία: Πώς γιορτάστηκε η Κυριακή των Βαΐων των Καθολικών

Με λειτουργίες, λιτανείες και εικόνες μεγάλης κατάνυξης, οι Καθολικοί γιόρτασαν την Κυριακή των Βαΐων, ανοίγοντας ουσιαστικά τον δρόμο προς τη Μεγάλη Εβδομάδα και το Καθολικό Πάσχα.

29 Μαρ. 2026 16:15
Pelop News

Η Μεγάλη Εβδομάδα των Καθολικών ξεκινά μέσα σε κλίμα κατάνυξης, με την Κυριακή των Βαΐων να γιορτάζεται σε πολλές πόλεις της Ευρώπης με λειτουργίες και λιτανείες που συγκέντρωσαν χιλιάδες πιστούς. Από την πλατεία του Αγίου Πέτρου στο Βατικανό μέχρι την Παναγία των Παρισίων και τις παραδοσιακές πομπές της Ανδαλουσίας, η ημέρα σηματοδότησε την έναρξη των πιο σημαντικών ημερών του καθολικού λειτουργικού έτους.

Στο Βατικανό, δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι βρέθηκαν στην πλατεία του Αγίου Πέτρου για τη λειτουργία της Κυριακής των Βαΐων, παρουσία του Πάπα Λέοντα ΙΔ’, ο οποίος έδωσε και το δικό του μήνυμα για την ειρήνη, συνδέοντας την ημέρα με τη βία και τις συγκρούσεις που μαίνονται σε διάφορα μέτωπα. Οι εικόνες από τη Ρώμη ήταν για ακόμη μία χρονιά εντυπωσιακές, με τους πιστούς να κρατούν βάγια και να συμμετέχουν στη λιτανεία μπροστά από τη βασιλική.

Στο Παρίσι, η Παναγία των Παρισίων υποδέχθηκε επίσης πλήθος κόσμου για τη Θεία Λειτουργία της ημέρας, ενώ στη νότια Ισπανία το κλίμα ήταν πιο τελετουργικό και θεατρικό, όπως συμβαίνει κάθε χρόνο. Στην Κόρδοβα και γενικότερα στην Ανδαλουσία, οι γνωστές πομπές με τα μπαρόκ, χρυσοποίκιλτα αγάλματα του Χριστού και της Παναγίας δημιούργησαν ξανά ένα από τα πιο χαρακτηριστικά και αναγνωρίσιμα θρησκευτικά θεάματα της Μεγάλης Εβδομάδας.

Η φετινή Μεγάλη Εβδομάδα βρίσκει τους Καθολικούς να πορεύονται προς το Πάσχα της 5ης Απριλίου 2026, ενώ για τους Ορθοδόξους το Πάσχα θα εορταστεί μία εβδομάδα αργότερα, στις 12 Απριλίου 2026.

