Νέα διάσταση αποκτά η υπόθεση της 15χρονης Σάρα Ντι Βίτα και της 50χρονης Αντονέλα Ντι Ιέλσι, οι οποίες έχασαν τη ζωή τους λίγες ημέρες μετά τα Χριστούγεννα στο νοσοκομείο Cardarelli του Καμπομπάσο. Αν και στην αρχή όλα έδειχναν τροφική δηλητηρίαση, οι εισαγγελικές αρχές φέρονται πλέον να ερευνούν την υπόθεση ως διπλή δολοφονία κατά αγνώστων, μετά τα ευρήματα από νέες εργαστηριακές εξετάσεις.

Σύμφωνα με ιταλικά δημοσιεύματα, στα δείγματα αίματος των δύο γυναικών εντοπίστηκαν ίχνη ρικίνης, μιας ιδιαίτερα τοξικής ουσίας που μπορεί να αποβεί θανατηφόρα. Οι έρευνες στρέφονται πλέον στο ενδεχόμενο η μητέρα και η κόρη να δηλητηριάστηκαν μέσα στο σπίτι τους στην Πιετρακατέλα, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει αποσαφηνιστεί ποιος χορήγησε την ουσία και με ποιον τρόπο.

Η υπόθεση είχε προκαλέσει σοκ στην Ιταλία ήδη από τα τέλη Δεκεμβρίου, όταν οι δύο γυναίκες μεταφέρθηκαν επανειλημμένα στο νοσοκομείο με σοβαρά συμπτώματα και τελικά κατέληξαν με διαφορά λίγων ωρών. Ο σύζυγος της γυναίκας είχε επίσης νοσηλευτεί, αλλά επέζησε, ενώ η μεγαλύτερη κόρη της οικογένειας δεν είχε συμμετάσχει στο οικογενειακό γεύμα και δεν παρουσίασε συμπτώματα.

Η νεκροψία-νεκροτομή που είχε πραγματοποιηθεί στο τέλος Δεκεμβρίου δεν είχε δώσει αρχικά σαφείς απαντήσεις, ενώ η έρευνα είχε στραφεί και σε πιθανά λάθη στη διαχείριση του περιστατικού από το νοσοκομείο. Για τον λόγο αυτό, πέντε γιατροί είχαν καταχωρηθεί αρχικά ως ύποπτοι για αδικήματα που συνδέονται με ενδεχόμενη αμέλεια. Μετά τα νέα εργαστηριακά ευρήματα, όμως, η υπόθεση επανεξετάζεται πλέον από εντελώς διαφορετική βάση.

Στο μικροσκόπιο η χορήγηση της ουσίας

Το βασικό ερώτημα πλέον είναι πώς έφτασε η ρικίνη στα θύματα. Οι ιταλικές αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για να διαπιστωθεί αν η ουσία δόθηκε μέσω τροφής ή με άλλο τρόπο, ενώ η κατοικία της οικογένειας παραμένει στο επίκεντρο της έρευνας. Η νέα αυτή τροπή μετατρέπει μια υπόθεση που αρχικά αντιμετωπίστηκε ως τραγικό περιστατικό υγείας σε μια ιδιαίτερα σοβαρή ποινική έρευνα με πολλά ανοιχτά ερωτήματα.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



