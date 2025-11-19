Αποχαιρέτησε το Κύπελλο η Θύελλα Πατρών

Πλέον, οι «κυανόλευκοι» αφοσιώνονται στο πρωτάθλημα της Γ’ Εθνικής που είναι και ο βασικός στόχος της ομάδας

Αποχαιρέτησε το Κύπελλο η Θύελλα Πατρών
19 Νοέ. 2025 16:43
Pelop News

Αποκλείστηκε από τη συνέχεια του Κυπέλλου Ερασιτεχνών Ελλάδας η Θύελλα Πατρών, καθώς έχασε εκτός έδρας από την Κόρινθο με 2-0.

Οι γηπεδούχοι άνοιξαν το σκορ στο 38′ με τον Ενσιά και διπλασίασαν τα τέρματά τους στο 59′ με κοντινό σουτ του Παπανικολάου.

Πλέον, οι «κυανόλευκοι» αφοσιώνονται στο πρωτάθλημα της Γ’ Εθνικής που είναι και ο βασικός στόχος της ομάδας.

