Αποχαιρέτησε το Κύπελλο η Θύελλα Πατρών

Αποκλείστηκε από τη συνέχεια του Κυπέλλου Ερασιτεχνών Ελλάδας η Θύελλα Πατρών, καθώς έχασε εκτός έδρας από την Κόρινθο με 2-0.

Οι γηπεδούχοι άνοιξαν το σκορ στο 38′ με τον Ενσιά και διπλασίασαν τα τέρματά τους στο 59′ με κοντινό σουτ του Παπανικολάου.

Πλέον, οι «κυανόλευκοι» αφοσιώνονται στο πρωτάθλημα της Γ’ Εθνικής που είναι και ο βασικός στόχος της ομάδας.

