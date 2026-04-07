Αποχώρηση από το επιτελείο Κασσελάκη: Εκτός ο Μπάμπης Παπαδάκης – Στο 1% οι «Δημοκράτες – Προοδευτικό Κέντρο»

Χώρισαν οι δρόμοι του Στέφανου Κασσελάκη και του Μπάμπη Παπαδάκη, ενός από τα πρόσωπα που είχαν συνδεθεί με τη δημόσια εικόνα και τη διαχείριση των θεμάτων Τύπου και ΜΜΕ στο κόμμα του. Η αποχώρηση του δημοσιογράφου επιβεβαιώνεται από σημερινά δημοσιεύματα, τα οποία αναφέρουν ότι δεν βρίσκεται πλέον στο πλευρό του επικεφαλής των «Δημοκρατών – Προοδευτικό Κέντρο».

Ο Μπάμπης Παπαδάκης είχε στο παρελθόν διατελέσει επικεφαλής του Γραφείου Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ και στη συνέχεια μετακινήθηκε στο κόμμα του Στέφανου Κασσελάκη μετά τη διάσπαση. Σύμφωνα με τις σχετικές αναφορές, η αποχώρησή του αποδίδεται σε προσωπικούς λόγους.

Η εξέλιξη αυτή δεν είναι η πρώτη ανατάραξη στο επικοινωνιακό ή ευρύτερο οργανωτικό επιτελείο του κόμματος. Το τελευταίο διάστημα έχουν καταγραφεί και άλλες αποχωρήσεις προσώπων που είχαν κεντρικό ρόλο, όπως της Ευγενίας Κουντούρη από το Γραφείο Τύπου, αλλά και νωρίτερα του Μανώλη Καπνισάκη από τη θέση του διευθυντή του γραφείου του Στέφανου Κασσελάκη. Παράλληλα, μέσα στις τελευταίες ημέρες έχουν δημοσιοποιηθεί και ομαδικές αποχωρήσεις μελών από το κόμμα.

Στο μεταξύ, το κόμμα του Στέφανου Κασσελάκη, που πλέον φέρει την ονομασία «Δημοκράτες – Προοδευτικό Κέντρο», εμφανίζεται με περιορισμένη δημοσκοπική επιρροή. Η νέα ονομασία είχε εγκριθεί τον Φεβρουάριο με ποσοστό 71,8%, σύμφωνα με σχετική ενημέρωση εκείνης της περιόδου, ενώ στην τελευταία δημοσκόπηση της ALCO για τον Alpha, που δημοσιεύτηκε στις 6 Απριλίου, οι «Δημοκράτες – Προοδευτικό Κέντρο» καταγράφονται στο 1% της πρόθεσης ψήφου επί των εγκύρων.

Η χρονική σύμπτωση της αποχώρησης Παπαδάκη με τις χαμηλές δημοσκοπικές επιδόσεις και τις εσωτερικές απώλειες ενισχύει την εικόνα μιας περιόδου αναζήτησης σταθερού βηματισμού για το κόμμα. Αυτό είναι δημοσιογραφική εκτίμηση με βάση τα πρόσφατα δημοσιεύματα και τη σειρά των εξελίξεων που έχουν καταγραφεί δημόσια τις τελευταίες ημέρες.

