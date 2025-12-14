Απόδραση με νίκη για τις γυναίκες του Ατρόμητου

Αν και είχε απουσίες με αποτέλεσμα να αγωνιστεί με πολλές «μικρές», η γυναικεία ομάδα του Ατρόμητου νίκησε χθες εκτός έδρας, με 1-0 την ουραγό Σπάρτη, για την 8η αγωνιστική της Β΄ Εθνικής και ανέβηκε στην 3η θέση της βαθμολογίας.

Η πατρινή ομάδα πήρε το «διπλό» με το γκολ που πέτυχε στο 40΄ η Λαζανά με απ΄ ευθείας εκτέλεση φάουλ.

Η Σπάρτη δεν μπόρεσε να απειλήσει επί της ουσίας τον Ατρόμητο που διατήρησε εύκολα το προβάδισμα πανηγυρίζοντας τη νίκη.

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ: Νταβατζή, Γκοτσούλια, Παπανικολόπουλου, Μούκα, Ακαρέπη, Χορού, Φωτείνη, Λαζανά, Τζουρά, Τσάμη, Μπερερή (46΄ Κουτρουμάνη).

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



