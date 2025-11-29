Απόφαση σταθμός από την ΕΕ: Υπεύθυνες οι ψηφιακές πλατφόρμες σε περιπτώσεις διαδικτυακής απάτης

Ψηφιακές πλατφόρμες όπως το Meta και το TikTok θα θεωρούνται πλέον συνυπεύθυνες για νέα οικονομική απάντηση για πρώτη φορά βάσει κανόνων που συμφώνησαν οι νομοθέτες της ΕΕ τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης.

Όπως αναφέρει το POLITICO , το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο συμφώνησαν επί του πακέτου κανόνων μετά από οκτώ ώρες διαπραγματεύσεων για την ενίσχυση των διασφαλίσεων κατά την απάτη στις πληρωμές. Η ΕΕ προσθέτει κανονιστικό κίνδυνο της ΕΕ για τους νέους τεχνολογικούς λόγους, οι ασκούν πιέσεις στο Λευκό Οίκο για να αντιμετωπίσουν τους αντιμονοπωλιακούς κανόνες και τους κανόνες εποπτείας περιεχομένου των Βρυξελλών.

Αυτή είναι μια μεγάλη νίκη. Ένα μεγάλο, μεγάλο βήμα προς τα εμπρός. “Είναι μια ιστορική στιγμή”, πρόσθεσε.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν γίνει πρόσφορο πεδίο για οικονομικές απάτες και οι ευρωβουλευτές πίεσαν έντονα να θεωρηθούν υπεύθυνες τόσο οι μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας όσο και οι τράπεζες κατά τη διάρκεια των νομοθετικών διαπραγματεύσεων. Εν τω μεταξύ, οι κυβερνήσεις της ΕΕ πιστεύουν ότι οι τράπεζες θα πρέπει να θεωρούνται υπεύθυνες εάν οι διασφαλίσεις τους δεν είναι αρκετά ισχυρές.

Σε συμβιβασμό, οι νομοθέτες συμφώνησαν ότι οι τράπεζες θα πρέπει να αποζημιώσουν τα θύματα εάν ένας απατεώνας, που υποδύεται την τράπεζα, τους εξαπατήσει και τους κλέψει τα χρήματά τους ή εάν οι πληρωμές διεκπεραιώνονται. χωρίς τη συγκατάθεσή τους.

Ωστόσο, οι εταιρείες μέσων κοινωνικής δικτύωσης θα πρέπει να αποζημιώσουν τις τράπεζες, εάν αποδειχθεί ότι δεν καταφέρνουν να αποτρέψουν πιθανή διαδικτυακή απάτη που είχε αναφερθεί.

Αίτημα για περισσότερα μέτρα

Μάλιστα, ορισμένοι ευρωβουλευτές είχαν ζητήσει περισσότερα μέτρα, εν μέσω ανησυχιών ότι οι δικλίδες ασφαλείας των καταναλωτών της ΕΕ στις πλατφόρμες κοινωνικών δικτύων έχουν αποδειχθεί ανεπαρκείς. «Ειδικά, καθώς η Τεχνητή Νοημοσύνη και η κοινωνική μηχανική τροφοδοτούν μια άνευ προηγουμένου αύξηση των απατών», δήλωσε ο Λιθουανός ευρωβουλευτής Βιργίνιους Σινκεβίτσιους

Οι νέοι κανόνες βασίζονται στο Νόμο για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες και στο Νόμο. Ψηφιακών Αγορών της ΕΕ, οι οποίοι περιορίζουν αντιστοιχούν στην εξάπλωση παρανόμου περιεχομένου και εμποδίζουν μεγάλες διαδικτυακές πλατφόρμες, βάζοντας φρένο στην εξωφρενική επέκταση εταιρειών κολοσσών, όπως η Google, η Amazon και η Meta.

. προκαλώντας αντιδράσεις από τον τεχνολογικό τομέας και τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος κατηγόρησε την ΕΕ ότι κάνει διακρίσεις σε βάρος των αμερικανικών εμπορευμάτων. Από την πλευρά του, ο Υπουργός Εμπορίου των ΗΠΑ Χάουαρντ Λούτνικ 50% τους ψηφιακούς κανόνες της.

‘Άμεση ήταν και η αντίδραση του τεχνολογικού κλάδου στη σημερινή συμφωνία.

«Αυτό το περίπλοκο πλαίσιο υπονομεύει τις προσπάθειες απλοποίησης και έρχεται σε σύγκρουση με την απαγόρευση γενικής παρακολούθησης του Νόμου περί Ψηφιακών Υπηρεσιών — αγνοώντας πολλαπλές μελέτες που CCIA Europe, του Amazon, Google, Meta and Apple.

«Αντί να τους προστατεύει, το σημερινό αποτέλεσμα θέτει ένα επικίνδυνο προηγούμενο και μεταθέτει την ευθύνη μακριά από εκείνους που σε καλύτερη θέση για να αποτρέψουν την απάτη», είπε.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



