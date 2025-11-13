Απόφαση – σταθμός από το Εφετείο Πατρών: Ακυρώθηκε κατάσχεση λόγω έλλειψης τιμήματος πώλησης του «κόκκινου δανείου»

Μια απόφαση-σταθμό για τον τρόπο λειτουργίας των τιτλοποιήσεων δανείων στην Ελλάδα εξέδωσε το Μονομελές Εφετείο Πατρών (185/2025), προκαλώντας έντονο ενδιαφέρον στον τραπεζικό και νομικό κόσμο.

Το Δικαστήριο έκρινε ότι η μεταβίβαση απαιτήσεων από τράπεζα σε εταιρεία ειδικού σκοπού (SPV), βάσει του νόμου 3156/2003, είναι άκυρη εφόσον δεν καταχωρίζεται στο Ενεχυροφυλακείο το τίμημα πώλησης. Χωρίς αυτό, η μεταβίβαση δεν παράγει έννομα αποτελέσματα και η εταιρεία διαχείρισης δεν νομιμοποιείται να επισπεύσει εκτελεστικές πράξεις.

Η υπόθεση αφορούσε πατρινή ιδιοκτήτρια που εκπροσωπήθηκε από τη δικηγόρο Ελένη Φλέσσια και είχε προσφύγει κατά της εταιρείας Do Value Greece, η οποία ενεργούσε για λογαριασμό του fund Frontier Issuer, με έδρα το Δουβλίνο. Το δάνειο της ιδιοκτήτριας είχε τιτλοποιηθεί και πουληθεί από την Εθνική Τράπεζα το 2021. Η οφειλέτρια άσκησε έφεση επιταγή πληρωμής, υποστηρίζοντας ότι η πώληση της απαίτησης ήταν άκυρη, καθώς δεν είχε γνωστοποιηθεί το τίμημα της μεταβίβασης, όπως προβλέπει η σχετική υπουργική απόφαση.

Το Εφετείο δέχθηκε την άποψη αυτή. Διαπίστωσε ότι στη σύμβαση πώλησης που κατατέθηκε στο Ενεχυροφυλακείο Αθηνών δεν υπήρχε καμία αναφορά στο ποσό που καταβλήθηκε από το fund στην τράπεζα. Γινόταν μόνο μνεία σε άλλα έγγραφα, τα οποία όμως δεν είχαν κατατεθεί. Ως εκ τούτου, το δικαστήριο έκρινε τη μεταβίβαση άκυρη, ακυρώνοντας και την επιταγή προς εκτέλεση ύψους 283.000 ευρώ, καθώς και την κατάσχεση.

Η σημασία της απόφασης είναι καθοριστική, γιατί εισάγει έναν νέο ερμηνευτικό κανόνα: η αναγραφή του τιμήματος δεν αποτελεί τυπική λεπτομέρεια, αλλά ουσιώδη προϋπόθεση για τη νομιμότητα της μεταβίβασης. Η καταχώρισή του λειτουργεί ως αναγγελία προς τον οφειλέτη, εξασφαλίζει διαφάνεια και αποτρέπει την καταστρατήγηση της διαδικασίας. Αν δεν αναφέρεται, η πώληση είναι ανίσχυρη, ανεξάρτητα από το αν ο οφειλέτης υπέστη ζημία ή όχι.

Μέχρι σήμερα, τράπεζες και funds επικαλούνταν την εμπιστευτικότητα και δεν δημοσιοποιούσαν το τίμημα πώλησης των τιτλοποιημένων δανείων. Ετσι, δάνεια που είχαν πωληθεί σε χαμηλές τιμές –πολλές φορές «έναντι πινακίου φακής»– μεταβιβάζονταν σε funds που στη συνέχεια αποκόμιζαν τεράστια κέρδη από πλειστηριασμούς ακινήτων πολλαπλάσιας αξίας.

Η απόφαση του Εφετείου Πατρών θίγει τον πυρήνα της λειτουργίας των funds στην Ελλάδα. Αν η θέση αυτή επικυρωθεί και από άλλα δικαστήρια ή πολύ περισσότερο από τον Αρειο Πάγο, τότε χιλιάδες πλειστηριασμοί και πράξεις εκτέλεσης μπορεί να τεθούν υπό αμφισβήτηση, εφόσον στις μεταβιβάσεις δεν υπάρχει δημοσιευμένο τίμημα. Παράλληλα, δημιουργείται ένα νέο νομικό «όπλο» για δανειολήπτες που επιδιώκουν να προσβάλουν εκτελέσεις εις βάρος τους.

Η εξέλιξη αυτή ανοίγει συζήτηση για το καθεστώς διαφάνειας στις τιτλοποιήσεις και ενδεχομένως θα οδηγήσει σε νέα νομοθετική ρύθμιση ή διευκρίνιση από το υπουργείο Οικονομικών. Το Εφετείο Πατρών, με την απόφαση αυτή, έθεσε ένα σαφές μήνυμα: οι μεταβιβάσεις δανείων δεν μπορούν να μένουν στο σκοτάδι -η διαφάνεια είναι προϋπόθεση νομιμότητας.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



