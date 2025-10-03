«Απογειώνεται» και φέτος ο Αραξος – 25 Οκτωβρίου το τελευταίο δρομολόγιο για το 2025

Σχεδόν βέβαιο θεωρείται ότι το αεροδρόμιο του Αράξου θα σημειώσει ρεκόρ τη φετινή καλοκαιρινή σεζόν, καθώς όλα τα στατιστικά στοιχεία καταγράφουν σημαντική άνοδο.

Σύμφωνα με το τελευταίο στατιστικό δελτίο του ΙΝΣΕΤΕ, τον Ιούνιο καταγράφηκαν 4 εκατ. αφίξεις, σημειώνοντας αύξηση 5,4% σε σχέση με πέρυσι. Την ίδια περίοδο, το δίμηνο Ιουλίου–Αυγούστου, οι αφίξεις ανήλθαν σε 9,6 εκατ., παρουσιάζοντας συνολική άνοδο 5,4%. Αναλυτικά, τον Ιούλιο καταγράφηκαν 4,9 εκατ. αφίξεις (+4,6%), ενώ τον Αύγουστο 4,8 εκατ. (+6,2%).

Για το διάστημα Ιανουαρίου–Αυγούστου 2025, το Διεθνές Αεροδρόμιο Αθηνών παρέμεινε στην κορυφή με 6 εκατ. επιβάτες και αύξηση 9,5%, ενώ ακολούθησε το αεροδρόμιο «Μακεδονία» της Θεσσαλονίκης με 1,8 εκατ. αφίξεις και άνοδο 10%.

Oσον αφορά την Πελοπόννησο, στη Δυτική Ελλάδα ο Aραξος κατέγραψε 65 χιλ. αφίξεις (+11,8%) και η Καλαμάτα 121 χιλ. (+9,8%). Τα στοιχεία αυτά αποδεικνύουν τη δυναμική της περιοχής στον τουρισμό, αν και εξακολουθούν να υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης.

Ενδεικτικό είναι ότι η Πελοπόννησος κατέγραψε υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης στις διεθνείς αεροπορικές αφίξεις το πρώτο οκτάμηνο του έτους, με τα αεροδρόμια Καλαμάτας και Αράξου να κινούνται με σχεδόν διπλάσιους ρυθμούς από τον εθνικό μέσο όρο.

Συνολικά, η γεωγραφική ενότητα της Πελοποννήσου παρουσίασε 185.110 αφίξεις διεθνών επιβατών το οκτάμηνο, καταγράφοντας αύξηση 10,5%. Η διψήφια αυτή ανάπτυξη την κατατάσσει στις περιοχές με τον υψηλότερο ρυθμό αύξησης στον ελληνικό τουρισμό, αναδεικνύοντας τις μεγάλες δυνατότητες του προορισμού.

Υπενθυμίζεται ότι οι πτήσεις στο αεροδρόμιο της Δυτικής Αχαΐας, με βάση τα μέχρι τώρα δεδομένα, συνεχίζονται έως τα τέλη Οκτωβρίου. Συγκεκριμένα, στις 25 Οκτωβρίου θα πραγματοποιηθεί η τελευταία πτήση της Ryanair στο δρομολόγιο Αραξος–Μπάρι, ενώ λίγες ημέρες νωρίτερα θα πραγματοποιηθούν οι τελευταίες πτήσεις της Volotea προς Λιλ και Ναντ.

Στο τέλος Οκτωβρίου θα γίνει ο απολογισμός για τους επιβάτες που μετακινήθηκαν τη φετινή καλοκαιρινή σεζόν. Στόχος του Αράξου είναι να πλησιάσει τους 188.000 επιβάτες -αριθμός–ρεκόρ που είχε καταγραφεί το 2018- και όλα δείχνουν ότι είναι εφικτό.

Σε εθνικό επίπεδο, οι διεθνείς αεροπορικές αφίξεις συνεχίζουν την ανοδική τους πορεία και κατά το πρώτο οκτάμηνο του 2025 καταγράφηκαν συνολικά 19,93 εκατ. αφίξεις.

