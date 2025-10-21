Απογραφή ανελκυστήρων: Μόλις 1 στα 10 δηλωμένα ασανσέρ, τι πρόστιμα προβλέπονται για τους παράβατες

Η προθεσμία λήγει στα τέλη Νοεμβρίου και οι ιδιοκτήτες πρέπει να δηλώσουν ηλεκτρονικά κάθε ανελκυστήρα για να αποφύγουν βαριά πρόστιμα.

21 Οκτ. 2025 20:38
Pelop News

Μόλις 80.000 ανελκυστήρες έχουν δηλωθεί μέχρι σήμερα στην πλατφόρμα απογραφής ELEVATOR.MINDEV.GOV.GR, από τους περίπου 750.000 – 900.000 που εκτιμάται ότι λειτουργούν στην Ελλάδα, γεγονός που σημαίνει ότι μόνο το 10% έχει καταγραφεί.

Η υποχρεωτική απογραφή αφορά όλους τους ιδιοκτήτες και διαχειριστές κτιρίων και έχει στόχο να καταγραφεί κάθε ανελκυστήρας με τον δικό του μοναδικό αριθμό, διασφαλίζοντας έτσι την ασφαλή λειτουργία του. Η διαδικασία ξεκίνησε τον Ιούλιο και η προθεσμία λήγει στα τέλη Νοεμβρίου.

Ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, κάλεσε τους πολίτες να δηλώσουν άμεσα τους ανελκυστήρες τους, υπογραμμίζοντας ότι η ενέργεια αυτή είναι απαραίτητη για τυχόν μελλοντική αναβάθμιση και πιστοποίηση ασφάλειας.

Η διαδικασία απογραφής είναι απλή και γρήγορη, χωρίς την ανάγκη υποβολής πολλών δικαιολογητικών, και μπορεί να γίνει είτε από τους διαχειριστές, είτε από τους ιδιοκτήτες, είτε από τους συντηρητές των ανελκυστήρων, μέσα σε λίγα λεπτά.

Ωστόσο, όσοι αμελήσουν να συμμορφωθούν θα αντιμετωπίσουν βαριά πρόστιμα:

  • 1.000 ευρώ ανά ανελκυστήρα για χρήση κατοικίας,
  • 2.500 ευρώ για μεικτές χρήσεις (κατοικίες και γραφεία),
  • 5.000 ευρώ για επαγγελματικά κτίρια, εμπορικά κέντρα, ξενοδοχεία και δημόσια κτίρια.

Το κόστος απογραφής και ελέγχου κυμαίνεται συνήθως από 150 έως 200 ευρώ, ενώ για επανέλεγχο απαιτούνται περίπου 50 ευρώ, ποσά που κατανέμονται αναλογικά στους ιδιοκτήτες. Η απογραφή γίνεται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας του gov.gr, ενώ η υποχρέωση αφορά ακόμη και ανελκυστήρες που δεν βρίσκονται σε χρήση.
