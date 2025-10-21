Απογραφή ανελκυστήρων: Υποχρεωτική, δωρεάν και σε εξέλιξη – Προθεσμία έως 30 Νοεμβρίου 2025

Τη συμμετοχή των πολιτών στη δωρεάν απογραφή όλων των ασανσέρ ζήτησε ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για μια σημαντική διαδικασία που αφορά την ασφάλεια όλων και αποτελεί το πρώτο βήμα μιας συνολικής στρατηγικής εποπτείας και αναβάθμισης.

Η διαδικασία είναι υποχρεωτική, απλή και χωρίς κόστος, διαθέσιμη ηλεκτρονικά έως τις 30 Νοεμβρίου 2025. Κάθε ανελκυστήρας που θα καταγραφεί θα αποκτήσει μοναδικό αριθμό μητρώου, απαραίτητο για τη νόμιμη και ασφαλή λειτουργία του.

«Οι πολίτες καλούνται να συνεργαστούν για την ασφάλειά τους. Δεν απαιτούνται δικαιολογητικά, η απογραφή είναι απλή και χωρίς κόστος», δήλωσε ο υπουργός, τονίζοντας ότι πρόκειται για πρωτοβουλία με καθαρά κοινωνικό και προληπτικό χαρακτήρα.

Τι περιλαμβάνει η απογραφή

Ο γενικός γραμματέας Βιομηχανίας Λευτέρης Κρητικός εξήγησε πως η απογραφή γίνεται μέσω της ειδικής πλατφόρμας του Μητρώου, με χρήση των προσωπικών κωδικών TaxisNet.

Οι πολίτες καλούνται να δηλώσουν:

Έτος εγκατάστασης

Αριθμό στάσεων

Κατάσταση λειτουργίας (ενεργός ή ανενεργός)

Εάν υπάρχει πιστοποίηση

Εάν έχει δηλωθεί σε αρχείο δήμου

Αριθμό ΚΑΕΚ του ακινήτου

Ακόμη και σε περίπτωση έλλειψης κάποιων στοιχείων, η διαδικασία μπορεί να προχωρήσει με προσωρινές δηλώσεις, ενώ οι διπλοεγγραφές θα εντοπίζονται μέσω του ΚΑΕΚ.

Οι κυρώσεις για μη συμμόρφωση

Όσοι δεν προβούν στην απογραφή μέχρι την προθεσμία, κινδυνεύουν με σφράγιση του ανελκυστήρα και πρόστιμα:

1.000 € για ανελκυστήρες σε κατοικίες

2.500 € για μικτές χρήσεις (οικιστική & επαγγελματική)

5.000 € για δημόσια κτίρια ή εμπορικά κέντρα

«Το πρόστιμο δεν είναι αυτοσκοπός – ζητούμενο είναι η τήρηση της ασφάλειας», διευκρίνισε ο κ. Κρητικός.

Μόλις το 10% έχει καταγραφεί

Μέχρι στιγμής έχουν απογραφεί περίπου 80.000 ανελκυστήρες, αριθμός πολύ μικρός σε σχέση με τις εκτιμώμενες 900.000 εγκαταστάσεις πανελλαδικά.

Ο πρόεδρος της ΠΟΜΙΔΑ, Στράτος Παραδιάς, χαιρέτισε την πρωτοβουλία και κάλεσε ιδιοκτήτες και διαχειριστές να δηλώσουν εγκαίρως τα ασανσέρ τους, υπογραμμίζοντας πως η διαδικασία είναι εντελώς δωρεάν και χωρίς γραφειοκρατία.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος των Συντηρητών Ανελκυστήρων, Γιώργος Βλασσόπουλος, χαρακτήρισε την απογραφή «ένα αναγκαίο βήμα που έρχεται με καθυστέρηση δεκαετιών», σημειώνοντας ότι καλύπτει όλες τις εγκαταστάσεις, ακόμη και εκείνες που δεν είχαν δηλωθεί στις οικοδομικές άδειες.

«Μόνο όταν ολοκληρωθεί η απογραφή, θα μπορέσουμε να υπολογίσουμε με ακρίβεια τα κόστη για αναβαθμίσεις και πιστοποιήσεις», τόνισε, διευκρινίζοντας ότι ο συντηρητής μπορεί να βοηθήσει στη διαδικασία, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση.

