Αποκάλυψη Χατζηδάκη: Υπήρξε συνάντηση Μητσοτάκη – Τραμπ στον ΟΗΕ

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, ο οποίος αναφέρθηκε σε όλες τις πολιτικές εξελίξεις, ενημέρωσε οτι υπήρξε μία σύντομη συνάντηση μεταξύ Κυριάκου Μητσοτάκη και Ντόναλντ Τραμπ χθες Τετάρτη 24/09/2025, στον ΟΗΕ

«Εδώ και 2,5 χρόνια το πράγμα έχει αλλάξει με την Τουρκία, έχουν σταματήσει οι υπερπτήσεις, έχουμε αφίξεις τουριστών από την Τουρκία και έχουμε μπει σε μια φάση ήρεμων νερών. Και όταν υπήρχε ένταση και στα ήρεμα νερά, η χώρα δε σταμάτησε να υπερασπίζεται τα εθνικά συμφέροντα. Η Τουρκία μπορεί να ενοχλείται, το c’ est la vie σημαίνει ότι θέλουμε βελτίωση των σχέσεων αλλά μόνο με σεβασμό στο διεθνές δίκαιο και χωρίς να κάνουμε πίσω στα κυριαρχικά δικαιώματα», είπε ο κ. Χατζηδάκης, μιλώντας στον ΣΚΑΪ.

«Τα κόμματα της Αντιπολίτευσης – και είναι εθνικιστές αυτοί – είτε πιστεύουν τόσο πολύ πια στην ελληνοτουρκική προσέγγιση και φιλία, ώστε στενοχωρήθηκαν με την ακύρωση του ραντεβού, είτε οι ίδιοι πιστεύουν επίσης τόσο πολύ στις ικανότητες του κ. Μητσοτάκη, που απογοητεύτηκαν από το ότι ο πρωθυπουργός θα ισοπέδωνε τον κ. Ερντογάν σε αυτήν τη συνάντηση», ανέφερε αστειευόμενος ο κ. Χατζηδάκης.

Ο κ. Χατζηδάκης κλήθηκε να τοποθετηθεί και για τις δηλώσεις Σαμαρά και Τσίπρα με αφορμή την απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι, πατέρα θύματος στα Τέμπη: «Σεβαστές οι απόψεις όλων, συνήθως στα κράτη δικαίου και τις ευρωπαϊκές δημοκρατίες δεν παρατηρείται το φαινόμενο στις δίκες οποιοσδήποτε παρατηρητής να λέει “πάτε προς τα εδώ και τα εκεί”. Μια τέτοια παρέμβαση της κυβέρνησης θα ήταν εξωθεσμική, δεν έγινε ούτε στις δίκες σε Χρυσή Αυγή, Μάνδρα και Μάτι».

«Το θέμα δεν είναι πολιτικό αλλά δικαστικό. Ό,τι και αν αποφασίσει η δικαιοσύνη, δεν χάνεται το δικαίωμα αίτησης για εκταφή καθώς μπορεί να κατατεθεί στο πλαίσιο της δίκης» πρόσθεσε ο κ. Χατζηδάκης κάνοντας λόγο για «πολιτικό εμπόριο από κάποιους να εμφανίζονται πιο ευαίσθητοι από κάποιους άλλους. Όλοι οι Έλληνες είμαστε συγκλονισμένοι για Μάτι, Μάνδρα και Τέμπη».

