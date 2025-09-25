Αποκάλυψη Χατζηδάκη: Υπήρξε συνάντηση Μητσοτάκη – Τραμπ στον ΟΗΕ

Κωστής Χατζηδάκης: «Δεν κάνουμε πολιτική με σαπουνόφουσκες, καμία έκπτωση στα κυριαρχικά μας δικαιώματα».

Αποκάλυψη Χατζηδάκη: Υπήρξε συνάντηση Μητσοτάκη - Τραμπ στον ΟΗΕ
25 Σεπ. 2025 10:11
Pelop News

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, ο οποίος αναφέρθηκε σε όλες τις πολιτικές εξελίξεις, ενημέρωσε οτι υπήρξε μία σύντομη συνάντηση μεταξύ Κυριάκου Μητσοτάκη και Ντόναλντ Τραμπ χθες Τετάρτη 24/09/2025, στον ΟΗΕ

«Εδώ και 2,5 χρόνια το πράγμα έχει αλλάξει με την Τουρκία, έχουν σταματήσει οι υπερπτήσεις, έχουμε αφίξεις τουριστών από την Τουρκία και έχουμε μπει σε μια φάση ήρεμων νερών. Και όταν υπήρχε ένταση και στα ήρεμα νερά, η χώρα δε σταμάτησε να υπερασπίζεται τα εθνικά συμφέροντα. Η Τουρκία μπορεί να ενοχλείται, το c’ est la vie σημαίνει ότι θέλουμε βελτίωση των σχέσεων αλλά μόνο με σεβασμό στο διεθνές δίκαιο και χωρίς να κάνουμε πίσω στα κυριαρχικά δικαιώματα», είπε ο κ. Χατζηδάκης, μιλώντας στον ΣΚΑΪ.

«Τα κόμματα της Αντιπολίτευσης – και είναι εθνικιστές αυτοί – είτε πιστεύουν τόσο πολύ πια στην ελληνοτουρκική προσέγγιση και φιλία, ώστε στενοχωρήθηκαν με την ακύρωση του ραντεβού, είτε οι ίδιοι πιστεύουν επίσης τόσο πολύ στις ικανότητες του κ. Μητσοτάκη, που απογοητεύτηκαν από το ότι ο πρωθυπουργός θα ισοπέδωνε τον κ. Ερντογάν σε αυτήν τη συνάντηση», ανέφερε αστειευόμενος ο κ. Χατζηδάκης.

Ο κ. Χατζηδάκης κλήθηκε να τοποθετηθεί και για τις δηλώσεις Σαμαρά και Τσίπρα με αφορμή την απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι, πατέρα θύματος στα Τέμπη: «Σεβαστές οι απόψεις όλων, συνήθως στα κράτη δικαίου και τις ευρωπαϊκές δημοκρατίες δεν παρατηρείται το φαινόμενο στις δίκες οποιοσδήποτε παρατηρητής να λέει “πάτε προς τα εδώ και τα εκεί”. Μια τέτοια παρέμβαση της κυβέρνησης θα ήταν εξωθεσμική, δεν έγινε ούτε στις δίκες σε Χρυσή Αυγή, Μάνδρα και Μάτι».

«Το θέμα δεν είναι πολιτικό αλλά δικαστικό. Ό,τι και αν αποφασίσει η δικαιοσύνη, δεν χάνεται το δικαίωμα αίτησης για εκταφή καθώς μπορεί να κατατεθεί στο πλαίσιο της δίκης» πρόσθεσε ο κ. Χατζηδάκης κάνοντας λόγο για «πολιτικό εμπόριο από κάποιους να εμφανίζονται πιο ευαίσθητοι από κάποιους άλλους. Όλοι οι Έλληνες είμαστε συγκλονισμένοι για Μάτι, Μάνδρα και Τέμπη».
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
17:15 «Βρέθηκαν 13 ιεραρχημένες προσφυγές. Μία εκ των οποίων ήταν της 73χρονης από την Κοζάνη με τα 900.000 ευρώ»
17:08 Πάτρα: Δεν ανάβουν τα φώτα στις ιστορικές σκάλες της Γεροκωστοπούλου και της Πατρέως
17:06 Σημαντική προσθήκη για την ΕΑΠ με τη Λυκούδη
17:00 Επιστρέφουν οι 120 δόσεις; – Νέο πλαίσιο ρυθμίσεων για χρέη στον ΕΦΚΑ – Ανάσα για μικρομεσαίους και επαγγελματίες
16:54 Επικίνδυνες απομιμήσεις Labubu πλημμυρίζουν το Ηνωμένο Βασίλειο
16:46 Ο απολογισμός του Επιστημονικού Πάρκου Πάτρας για τη συμμετοχή στη ΔΕΘ
16:38 Συνάντηση Μαστοράκου-Γεωργιάδη: Ποια θέματα έθεσε η Αντιπεριφερειάρχης στον Υπουργό Υγείας
16:30 Χρήστος Μπούρας στο «Εύρηκα»: Ανταγωνισμός μας είναι τα όνειρα των φοιτητών μας
16:22 Η Τουρκία άνοιξε μέτωπο με το Fox News – Η μετάφραση της συνέντευξης Ερντογάν και η συνάντηση με τον Τραμπ
16:14 Τέμπη: Κατατέθηκε συμπληρωματικό υπόμνημα και για την εκταφή της σορού του Ντένις Ρούτσι
16:06 Ηγουμενίτσα: «Ο 11χρονος ήταν κάτω από τις ρόδες του αυτοκινήτου και οι γονείς του ούρλιαζαν» – Νεκρός 11χρονος μαθητής σε τροχαίο στο Λαδοχώρι
16:04 Ρούλα Πισπιρίγκου: Το διαφημιστικό τρικ του Κοκκινόπουλου για τη σειρά και ο Αλέξης Κούγιας
15:56 Οι Ρώσοι αρνούνται εμπλοκή στα περιστατικά με drones στη Δανία
15:48 Μαρινάκης: Η Δικαιοσύνη θα εξετάσει το αίτημα του Πάνου Ρούτσι, δεν μπορούμε να παρέμβουμε
15:46 Πάτρα: 28χρονος πιάστηκε στο λιμάνι με MDMA, κάνναβη, κεταμίνη, LSD, ecstasy και παραισθησιογόνα μανιτάρια
15:46 Πίτσα, σάτιρα και social media: Ποιος βάζει τα όρια στο χιούμορ;
15:40 Πανεπιστήμιο Πατρών, Γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου και ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ ενώνουν δυνάμεις για τον Άνθρωπο και το Περιβάλλον
15:32 Σκηνικό «Φαρ Ουέστ» στον Αλισσό: «Πυροβόλησα για εκφοβισμό» – Ελεύθερος με όρους ο 43χρονος
15:24 Ουκρανία: Ποια εδάφη κατέχει η Ρωσία – Μπορεί να τα ανακτήσει το Κίεβο; ΧΑΡΤΕΣ
15:16 Γρεβενά: 52χρονος τραυμάτισε 20χρονο με ξύστρα κεραμικών εστιών!
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 25/09/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ