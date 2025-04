Αποκλεισμός για τους Μπακς του Αντετοκούμπο-Χαμός στο φινάλε (video)

Για μια ακόμα σεζόν δεν κατάφεραν οι Μιλγουοκι Μπακς να φτάσουν στους τελικούς του ΝΒΑ, καθώς αποκλείστηκαν για τρίτη συνεχόμενη φορά στον πρώτο γύρο των πλέι οφ του ΝΒΑ. Τα ελάφια «αυτοκτόνησαν» στον πέμπτο αγώνα με τους Πέισερς στον οποίο γνώρισαν την ήττα με 119-118 που έδωσε την πρόκριση στην ομάδα από την Ιντιάνα με 4-1.

Οι Μπακς βρέθηκαν με 20 πόντους μπροστά στην αρχή του παιχνιδιού, με 4 πόντους λίγο πριν το τέλος της κανονικής διάρκειας του αγώνα και με 7 πόντους στην παράταση αλλά κατάφεραν να χάσουν.

«Σωτήρας» για τους Πέισερς ήταν ο Ταϊρίς Χαλιμπέρτον που πέτυχε όλα τα κρίσιμα καλάθια της ομάδας του. Ο σταρ των Πέισερς ολοκλήρωσε το ματς με 26 πόντους, 5 ριμπάουντ, 9 ασίστ, 3 κλεψίματα και 3 μπλοκ γεμίζοντας την πλούσια στατιστική του.

Χαμός στο φινάλε

Με τη λήξη του αγώνα ο πατέρας του Ταϊρίς Χαλιμπέρτον έκανε έξαλλο τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, προκαλώντας γενική σύρραξη στο παρκέ.

Συγκεκριμένα, ο μπαμπάς του σούπερ-σταρ των Πέισερς με τη λήξη του αγώνα άρχιζε να πανηγυρίζει προκλητικά προς την πλευρά των φιλοξενούμενων και μάλιστα η κάμερα τον «έπιασε» να τους λέει και διάφορες εκφράσεις τύπου «Now go home».

Η συμπεριφορά αυτή προκάλεσε την αντίδραση του Γιάννη Αντετοκούνμπο, ο οποίος κατευθύνθηκε προς το μέρος του, κόλλησε το πρόσωπό του πάνω στο δικό του και άρχισε να του μιλάει σε εξαιρετικά έντονο ύφος.

