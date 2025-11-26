ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ Αναβλήθηκε η σημερινή επίσκεψη Κυρανάκη στην Πάτρα – Πάει πίσω ο διάλογος για το τρένο

Η ξαφνική αναβολή της σημερινής επίσκεψης του Κώστα Κυρανάκη στην Πάτρα «παγώνει» προσωρινά τις συζητήσεις για τη νέα σιδηροδρομική γραμμή, σε μια στιγμή που το έργο βρίσκεται στο πλέον κρίσιμο σημείο του.

Ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών δεν θα βρεθεί τελικά στη Γεωργική Σχολή, όπου είχε προγραμματιστεί η συνάντηση με Περιφέρεια, Δήμο και φορείς, λόγω του εργατικού δυστυχήματος στον ΗΣΑΠ Πειραιά που στοίχισε τη ζωή σε έναν εργαζόμενο. Η επίσκεψη μετατίθεται για το προσεχές διάστημα, με πιθανές ημερομηνίες την επόμενη ή τη μεθεπόμενη εβδομάδα.

Η παρουσία του κ. Κυρανάκη στην Πάτρα είχε ιδιαίτερη σημασία, καθώς αναμενόταν να «ξεκλειδώσει» εκ νέου μια συζήτηση που αφορά το μέλλον της σιδηροδρομικής σύνδεσης της πόλης. Με τις δύο αλλεπάλληλες απορρίψεις του αιτήματος για ευρωπαϊκή χρηματοδότηση της πλήρους υπογειοποίησης και το οριστικό τέλος του CEF 2, η Πάτρα έχει βρεθεί εκτός ευρωπαϊκών πόρων για ένα έργο που απαιτεί εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ και παραμένει χωρίς σαφή χρηματοδοτικό ορίζοντα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η επίσκεψη του υπουργού δεν θα συνοδευόταν από κάποια έτοιμη πρόταση. Ο στόχος ήταν περισσότερο να συγκεντρωθούν απόψεις, αιτήματα και τεχνικές εκτιμήσεις από τις τοπικές αρχές και τους φορείς, ώστε στην Αθήνα να γίνει μια ρεαλιστική επανατοποθέτηση με βάση τα διαθέσιμα εργαλεία χρηματοδότησης. Ουσιαστικά, η επεξεργασία του έργου ξεκινάει από την αρχή.

Την ίδια στιγμή, η θέση του Δήμου Πατρέων παραμένει αμετακίνητη: καμία συζήτηση για επιφανειακή διέλευση της γραμμής μέσα από τον αστικό ιστό. Ο δήμαρχος Κώστας Πελετίδης ζητά πλέον ρητή απάντηση από τον πρωθυπουργό για το αν η Κυβέρνηση έχει εγκαταλείψει την υπογειοποίηση που είχε εξαγγείλει. Παρά ταύτα, τα δεδομένα δείχνουν ότι το σενάριο της πλήρους υπογειοποίησης έως το λιμάνι, όσο επιθυμητό κι αν είναι, μοιάζει εκτός οικονομικής πραγματικότητας αυτή τη στιγμή.

Στο παρασκήνιο παραμένει ανοιχτό το ενδιάμεσο μοντέλο που είχε εξετάσει η προηγούμενη διοίκηση του ΟΣΕ: μια λύση «ελαφρού τρένου» με κόστος 300–350 εκατ. ευρώ, αναβάθμιση της γραμμής, νέο σταθμό στον Άγιο Διονύσιο και δυνατότητα σταδιακής επέκτασης προς Νότιο Λιμάνι, Κάτω Αχαΐα και Αίγιο. Μια εκδοχή λιγότερο φιλόδοξη, αλλά συμβατή με τους διαθέσιμους πόρους.

Στη σημερινή σύσκεψη είχαν κληθεί ο περιφερειάρχης Νεκτάριος Φαρμάκης, ο δήμαρχος, οι επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων και εκπρόσωποι θεσμικών φορέων. Μια από τις λίγες φορές που όλοι θα βρίσκονταν στο ίδιο τραπέζι, με ανοιχτό όλο το φάσμα των σεναρίων και με τις τοπικές ανάγκες να παραμένουν συχνά συγκρουόμενες.

Παρά την αναβολή, το έργο δεν βγαίνει από την ατζέντα. Η συζήτηση που θα γινόταν σήμερα δεν θα έδινε λύση, αλλά θα αποτελούσε το πρώτο βήμα για να αποκτήσει το σχέδιο σταθερή «τροχιά». Για την Πάτρα, το τρένο δεν είναι ένα ακόμη τεχνικό έργο· είναι κομμάτι της ταυτότητάς της και αντανάκλαση των προσδοκιών της ως πόλη. Γι’ αυτό και όσο καθυστερεί η αναζήτηση μιας ρεαλιστικής λύσης, τόσο εντείνεται η ανησυχία για το αν –και πότε– η σιδηροδρομική γραμμή θα φτάσει τελικά στο κέντρο και το λιμάνι.

