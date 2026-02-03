Αποκριάτικο γλέντι και κοπή πίτας από τον Σύλλογο Πολιτικών Συνταξιούχων Δημοσίου Ν. Αχαΐας

Σε αποκριάτικο κλίμα και με διάθεση γιορτής, ο Σύλλογος Πολιτικών Συνταξιούχων Δημοσίου Νομού Αχαΐας προσκαλεί τα μέλη και τους φίλους του σε αποκριάτικη συνεστίαση και κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 8 Φεβρουαρίου 2026, στις 13:00, στο κέντρο «Μιραφιόρε», στην οδό Μονής Μεγάλου Σπηλαίου 31, στα Λεύκα Πατρών.

Όπως τονίζεται στο κάλεσμα του Συλλόγου, πρόκειται για μια συνάντηση με ξεκάθαρο συμβολισμό, καθώς «ξέρουμε να αγωνιζόμαστε, αλλά ξέρουμε και να γλεντάμε», δίνοντας το στίγμα ενός συλλογικού φορέα που συνδυάζει τη διεκδίκηση με την κοινωνικότητα και τη χαρά της συνύπαρξης.

Το αποκριάτικο γλέντι θα πλαισιωθεί από φαγητό, κέφι, χορό και ζωντανή μουσική, με τη συνοδεία της ορχήστρας «Μινόρε Πράπονο», ενώ το Διοικητικό Συμβούλιο απευθύνει ανοιχτό κάλεσμα για συμμετοχή και κοινή διασκέδαση.

Η εκδήλωση εντάσσεται στο πλαίσιο των αποκριάτικων δράσεων της πόλης και φιλοδοξεί να αποτελέσει μια ευκαιρία συνάντησης, επικοινωνίας και γιορτής για τα μέλη του Συλλόγου και την ευρύτερη κοινότητα.

