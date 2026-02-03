Αποκριάτικο γλέντι και κοπή πίτας από τον Σύλλογο Πολιτικών Συνταξιούχων Δημοσίου Ν. Αχαΐας

Σε αποκριάτικους ρυθμούς μπαίνουν οι πολιτικοί συνταξιούχοι της Αχαΐας, με τον Σύλλογό τους να διοργανώνει αποκριάτικη συνεστίαση και κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας, στέλνοντας μήνυμα ενότητας, αγώνα αλλά και γιορτής.

Αποκριάτικο γλέντι και κοπή πίτας από τον Σύλλογο Πολιτικών Συνταξιούχων Δημοσίου Ν. Αχαΐας
03 Φεβ. 2026 12:11
Pelop News

Σε αποκριάτικο κλίμα και με διάθεση γιορτής, ο Σύλλογος Πολιτικών Συνταξιούχων Δημοσίου Νομού Αχαΐας προσκαλεί τα μέλη και τους φίλους του σε αποκριάτικη συνεστίαση και κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 8 Φεβρουαρίου 2026, στις 13:00, στο κέντρο «Μιραφιόρε», στην οδό Μονής Μεγάλου Σπηλαίου 31, στα Λεύκα Πατρών.

Όπως τονίζεται στο κάλεσμα του Συλλόγου, πρόκειται για μια συνάντηση με ξεκάθαρο συμβολισμό, καθώς «ξέρουμε να αγωνιζόμαστε, αλλά ξέρουμε και να γλεντάμε», δίνοντας το στίγμα ενός συλλογικού φορέα που συνδυάζει τη διεκδίκηση με την κοινωνικότητα και τη χαρά της συνύπαρξης.

Το αποκριάτικο γλέντι θα πλαισιωθεί από φαγητό, κέφι, χορό και ζωντανή μουσική, με τη συνοδεία της ορχήστρας «Μινόρε Πράπονο», ενώ το Διοικητικό Συμβούλιο απευθύνει ανοιχτό κάλεσμα για συμμετοχή και κοινή διασκέδαση.

Η εκδήλωση εντάσσεται στο πλαίσιο των αποκριάτικων δράσεων της πόλης και φιλοδοξεί να αποτελέσει μια ευκαιρία συνάντησης, επικοινωνίας και γιορτής για τα μέλη του Συλλόγου και την ευρύτερη κοινότητα.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
16:30 Reuters: Κοντά σε απαγόρευση των social media για παιδιά κάτω των 15 ετών η Ελλάδα
16:22 Μάντσεστερ: Συνετρίβη μικρό αεροπλάνο – Πήδηξε με αλεξίπτωτο ένας από τους επιβάτες του
16:14 Στην Πάτρα ο Άδωνις Γεωργιάδης: Περιοδεία σε νοσοκομεία και κομματική εκδήλωση – Τον περίμεναν υγειονομικοί με διαμαρτυρία
16:04 Η Μαρία Καρυστιανού, το κόμμα, η ανακοίνωση και η ταύτιση με δύο έγκριτες πένες
15:56 Πλημμύρες «έπνιξαν» το Πολύκαστρο Κιλκίς – Πάνω από 10.000 στρέμματα κάτω από το νερό
15:48 NASA: Αναβλήθηκε η επανδρωμένη αποστολή Artemis 2 γύρω από τη Σελήνη – Πότε θα γίνει η εκτόξευση
15:40 Μετρό Θεσσαλονίκης: Στο 90% το έργο της επέκτασης προς την Καλαμαριά ΒΙΝΤΕΟ
15:32 Ζελένσκι: Οι διαπραγματευτές θα αναπροσαρμόσουν τη στρατηγική μας μετά τη ρωσική επίθεση
15:24 Κρήτη: Οπλισμός και εκρηκτικά βρέθηκαν σε παλιό μαντρί κοντά στα Βορίζια
15:16 Συμμετοχή του Πανεπιστημίου Πατρών στο Πατρινό Καρναβάλι 2026!
15:08 Carbon Farming Schools 2025: ΔΕΗ και Open Farm προωθούν τη βιώσιμη γεωργία στους μαθητές
15:00 Επιτιμοποίηση του σκηνοθέτη-σεναριογράφου Γιάννη Οικονομίδη από το ΕΑΠ: Για το έργο και τη διεισδυτική ματιά του
14:58 Υπόθεση Λόρας: Το μήνυμα της Lufthansa στην ΕΛΑΣ – «Ταξίδεψε μόνη της, δεν έχουμε άλλες πληροφορίες»
14:54 Νίκος Μπίστης μετά την αποχώρηση από τη Νέα Αριστερά: «Μόνο ο Τσίπρας μπορεί να ενώσει και να αντιμετωπίσει τον Μητσοτάκη»
14:52 Ο Πέλοπας επιτυχίες στο Πανελλήνιο πρωτάθλημα Ανωμάλου Δρόμου – Φωτογραφίες
14:49 Βιολάντα: Αγώνας δρόμου για να ξεκινήσουν ξανά οι έρευνες – «Εξουδετερώνουν» το προπάνιο, στο μικροσκόπιο άδειες και καταγγελίες
14:44 Ο Προμηθέας κερδίζει το Μαρούσι και… πάει Final-8
14:43 Πλεύρης: Απέλαση και ανάκληση άδειας διαμονής για όσους λειτουργούν παράνομους λατρευτικούς χώρους
14:40 H Grid Telecom προχωρεί στην ανάπτυξη της ψηφιακής σύνδεσης ARTEMIS μεταξύ Κρήτης και Αιγύπτου
14:37 Ξεκινά ο εθνικός διάλογος για το Εθνικό Απολυτήριο: Πότε εφαρμόζεται και πώς θα συνυπολογίζεται με τις Πανελλαδικές
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 03.02.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ