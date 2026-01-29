Απόλλων: Την Κυριακή η εκδήλωση κοπής πίτας

Την ερχόμενη Κυριακή θα πραγματοποιηθεί η εκδήλωση της κοπής πίτας του Απόλλωνα στο κλειστό γυμναστήριο του συλλόγου στην Περιβόλα (12.30).

«Ο Οργανισμός του Απόλλωνα Πατρών προσκαλεί τον φίλαθλο κόσμο της πόλης μας στην κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας του συλλόγου.

Μια όμορφη ευκαιρία να βρεθούμε όλοι μαζί, να ανταλλάξουμε ευχές και να μοιραστούμε στιγμές κοντά στην ομάδα που μας ενώνει!», αναφέρει η ανακοίνωση της διοίκησης που ετοιμάζει πολλές εκπλήξεις στους παρευρισκόμενους.

Την ίδια ώρα η ομάδα συνεχίζεται την προετοιμασία της για τον εκτός έδρας αγώνα του Σάββατου (17.00) με τον Εθνικό Λειβαδιάς, όπου θέλει να πάρει μια ακόμη νίκη.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



