Απολογείται ο 43χρονος που τραυμάτισε με πιρούνι την έγκυο σύντροφό του, το ποινικό ιστορικό του

Η 39χρονη γυναίκα παραμένει νοσηλευόμενη μετά την άγρια επίθεση με πιρούνι από τον σύντροφό της στο Νέο Ψυχικό. Ο 43χρονοςαπολογείται σήμερα.

Απολογείται ο 43χρονος που τραυμάτισε με πιρούνι την έγκυο σύντροφό του, το ποινικό ιστορικό του
13 Οκτ. 2025 8:39
Pelop News

Στην 31η ανακρίτρια πρόκειται να παρουσιαστεί σήμερα Δευτέρα 13/10, ο 43χρονος που επιτέθηκε με πιρούνι στην έγκυο σύντροφό του, προκαλώντας πάνω από 100 τραύματα στο σώμα και το πρόσωπό της.

Ο άνδρας κατηγορείται για βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη και έχει στο ενεργητικό του 12 προηγούμενες συλλήψεις.

Η 39χρονη γυναίκα, που κυοφορούσε τον τρίτο μήνα της εγκυμοσύνης, παραμένει στο νοσοκομείο και κινδυνεύει να χάσει την όραση από το ένα μάτι λόγω των σοβαρών τραυμάτων.

Ποινικό και νομικό ιστορικό

Σύμφωνα με τις αστυνομικές αρχές, ο κατηγορούμενος είχε συλληφθεί το Νοέμβριο του 2022 και φυλασσόταν στην Αμυγδαλέζα, ενώ είχε κινήσει διαδικασίες για χορήγηση ασύλου. Ωστόσο, η υπόθεση έμεινε στο αρχείο από την υπηρεσία Ασύλου στις 1 Ιανουαρίου 2023, καθώς δεν ολοκλήρωσε τις διαδικασίες, με αποτέλεσμα να παραμένει στη χώρα παράνομα.

Το χρονικό της επίθεσης

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο κατηγορούμενος εισήλθε στο διαμέρισμά τους στο Νέο Ψυχικό, έριξε κάτω την 39χρονη και, αδιαφορώντας για την εγκυμοσύνη της, άρχισε να την τραυματίζει με το πιρούνι σε πρόσωπο και σώμα, προκαλώντας σοβαρά τραύματα.

 
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
11:37 ΝΟΠ: Επιστροφή δυο παικτών ενόψει της μάχης με τα Χανιά
11:34 Τασούλας για το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη: «Να αποστειρωθεί ο διάλογος από την πολιτική επικαιρότητα»
11:32 Σε θετικό πρόσημο «άνοιξε» η συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου
11:30 Πάτρα: «Το έπος του ’40», επετειακή έκθεση στο Μουσείο Τύπου της ΕΣΗΕΠΗΝ
11:30 Δημοσκόπηση GPO: Σταθερό προβάδισμα 13,2 μονάδων για τη ΝΔ – Αρνητικοί οι πολίτες σε ενδεχόμενα κόμματα Τσίπρα και Σαμαρά
11:25 Πάτρα: «Διάλογοι με την αρχαιότητα» την Τετάρτη στο «Πολύεδρο»
11:24 Απεργία στις 14 Οκτωβρίου: «Νεκρώνουν» οι μετακινήσεις σε όλη τη χώρα: Ποιοι συμμετέχουν και πώς θα κινηθούν τα ΜΜΜ
11:21 Νέα 24ωρη απεργία στις 14 Οκτωβρίου προκηρύσσει το Εργατικό Κέντρο Πάτρας: «Απάντηση στην αδιαλλαξία της κυβέρνησης»
11:20 Επίσημη έναρξη του έργου MARKATO στην Πάτρα ΦΩΤΟ
11:17 Χανιά: 15χρονη σε κώμα μετά από υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ – Συνελήφθη η μητέρα της
11:16 Cine Cabaret: The Show στην Πάτρα
11:14 Γάζα: Απελευθερωθήκαν και οι υπόλοιποι 13 όμηροι ΒΙΝΤΕΟ
11:12 Πάτρα: Για 7 παραστάσεις η «Λυσιστράτη» του Αριστοφάνη
11:10 Μητσοτάκης: «Το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη έχει συμβολικό βάρος – να διαφυλάξουμε τον χαρακτήρα του»
11:07 Ανάσα ρευστότητας για τη Θεσσαλία: Νέο Ταμείο Μικροδανείων έως 25.000 ευρώ για πληγείσες επιχειρήσεις
11:07 Πάτρα: Εργαστήρι Υποκριτικής στο «Μηχανουργείο» από τον Γεράσιμο Ντάβαρη
11:04 Ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος πήρε εξιτήριο: «Όλα καλά, νιώθω καλύτερα» ΒΙΝΤΕΟ
11:01 Πάτρα: 55χρονος κατηγορείται από κόρες και ανιψιές για ασέλγεια
10:56 «Ορφανή» χασισοφυτεία δίπλα στην Πατρών – Τριπόλεως
10:56 Μακρόν: Η ειρήνη γίνεται πιο εφικτή για το Ισραήλ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 13/10/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ