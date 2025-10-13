Απολογείται ο 43χρονος που τραυμάτισε με πιρούνι την έγκυο σύντροφό του, το ποινικό ιστορικό του

Στην 31η ανακρίτρια πρόκειται να παρουσιαστεί σήμερα Δευτέρα 13/10, ο 43χρονος που επιτέθηκε με πιρούνι στην έγκυο σύντροφό του, προκαλώντας πάνω από 100 τραύματα στο σώμα και το πρόσωπό της.

Ο άνδρας κατηγορείται για βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη και έχει στο ενεργητικό του 12 προηγούμενες συλλήψεις.

Η 39χρονη γυναίκα, που κυοφορούσε τον τρίτο μήνα της εγκυμοσύνης, παραμένει στο νοσοκομείο και κινδυνεύει να χάσει την όραση από το ένα μάτι λόγω των σοβαρών τραυμάτων.

Ποινικό και νομικό ιστορικό

Σύμφωνα με τις αστυνομικές αρχές, ο κατηγορούμενος είχε συλληφθεί το Νοέμβριο του 2022 και φυλασσόταν στην Αμυγδαλέζα, ενώ είχε κινήσει διαδικασίες για χορήγηση ασύλου. Ωστόσο, η υπόθεση έμεινε στο αρχείο από την υπηρεσία Ασύλου στις 1 Ιανουαρίου 2023, καθώς δεν ολοκλήρωσε τις διαδικασίες, με αποτέλεσμα να παραμένει στη χώρα παράνομα.

Το χρονικό της επίθεσης

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο κατηγορούμενος εισήλθε στο διαμέρισμά τους στο Νέο Ψυχικό, έριξε κάτω την 39χρονη και, αδιαφορώντας για την εγκυμοσύνη της, άρχισε να την τραυματίζει με το πιρούνι σε πρόσωπο και σώμα, προκαλώντας σοβαρά τραύματα.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



