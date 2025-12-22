Απολογισμός και ξεκούραση για τις γυναίκες του ΝΟΠ

Κάνοντας τον απολογισμό της μέχρι τώρα σεζόν, ο ΝΟΠ έχει 2 νίκες-αμφότερες με το Ρέθυμνο- και 11 ήττες με αποτέλεσμα να έχει μαζέψει 6 βαθμούς και να είναι στη προτελευταία θέση μαζί με ΝΕΠ και Ηλιούπολη.

Η επόμενη αγωνιστική υποχρέωσή για τον ΝΟΠ είναι στα μέσα Φεβρουαρίου, όταν επαναρχίσει το πρωτάθλημα και συγκεκριμένα στις 11 Φεβρουαρίου, όταν θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας τον Εθνικό.

Αυτή την εβδομάδα, οι γυναίκες του ΝΟΠ θα πάρουν άδεια για να ξεκουραστούν και να περάσουν τα Χριστούγεννα με τα δικά τους πρόσωπα, ενώ η επιστροφή τους στην πισίνα θα γίνει στις αρχές Ιανουαρίου, όπου και θα ξεκινήσουν μίνι προετοιμασία για το πρωτάθλημα.

