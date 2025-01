Απολυμένος εργαζόμενος χάκαρε τα συστήματά του Βρετανικού Μουσείου

Προβλήματα δημιούργησε στο Βρετανικό Μουσείο ένας πρώην υπάλληλος του, ο οποίος φέρεται να έκλεισε μέρος του δικτύου πληροφορικής του.

Το μουσείο ισχυρίστηκε ότι ο πρώην υπάλληλος εισήλθε στο κτίριο και απέκτησε πρόσβαση στα συστήματα πριν συλληφθεί.

Αυτό οδήγησε στο κλείσιμο ορισμένων γκαλερί την Παρασκευή, πρόσθεσε το μουσείο, μαζί με προσωρινές εκθέσεις που παραμένουν κλειστές.

Η Μητροπολιτική Αστυνομία επιβεβαίωσε ότι ένας άνδρας είχε συλληφθεί στο μουσείο και αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση εν αναμονή περαιτέρω ερευνών.

Το μουσείο δήλωσε ότι η χωρητικότητα ήταν περιορισμένη για αυτό το Σαββατοκύριακο, με τα μέλη και όσους έχουν ήδη εισιτήρια να έχουν προτεραιότητα.

Οι πελάτες που έχουν ήδη εισιτήρια για αυτό το Σαββατοκύριακο έχουν ειδοποιηθεί πριν από την επίσκεψή τους.

Το Βρετανικό Μουσείο – το οποίο κατέχει αντικείμενα όπως η πέτρα Rosetta, η αγγλοσαξονική ταφή πλοίου στο Sutton Hoo και το αμφισβητούμενο Γλυπτά του Παρθενώνα – βλέπει εκατομμύρια ανθρώπους να περνούν από τις πόρτες του κάθε χρόνο για να δουν τις μόνιμες συλλογές και εκθέσεις.

Πέρυσι ονομάστηκε κορυφαίο αξιοθέατο επισκεπτών στο Ηνωμένο Βασίλειο, έχοντας 5.820.860 επισκέπτες το 2023.

Υπενθυμίζεται ότι το 2023, αποκαλύφθηκε μεγάλο σκάνδαλο επίσης με πρώην υπάλληλος του μουσείου, ο οποίος είχε κλέψει και είχε πουλήσει 1.800 αντικείμενα με συνέπεια την παραίτηση του τότε διευθυντή.

The British Museum has been forced to partially close to visitors after a former employee allegedly shut down some of its IT network.https://t.co/LorgVvA7OP

— BBC London (@BBCLondonNews) January 25, 2025