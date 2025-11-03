Απόψε η συναυλία της Κιθαριστικής Ορχήστρας Πατρών

Η συναυλίας της Κιθαριστικής Ορχήστρας Πατρών «Τα παιδιά τραγουδουν για ένα κόσμο ειρηνικό» θα πραγματοποιηθεί, στο Cafe Molos.

03 Νοέ. 2025 9:15
Ο τίτλος της συναυλίας της Κιθαριστικής Ορχήστρας Πατρών «Τα παιδιά τραγουδουν για ένα κόσμο ειρηνικό».

Η συναλία έχει προγραμματιστεί για σήμερα Δευτέρα 3/11/2025, στις 8 το βράδυ στο Cafe Molos-ΝΔ Προβλήτα, Αγίου Νικολάου, στην Πάτρα.

Εναρξη συναυλίας  με την Παιδική-Νεανική χορωδία της Αμαλίας Αντωνοπούλου σε ένα εκπληκτικό ρεπερτόριο.Ιωάννης Κράνης Μπουζούκι-Τζοβάνι Μπάστας:τραγούδι Διοργάνωση Αμαλία Αντωνοπούλου-Βίκτωρ Νικολάου-Ωδείο Μότζαρτ.

Θα ερμηνευτούν 18 Διασκευές για Κιθαριστική Ορχήστρα από γνωστές μουσικές Κινηματογράφου, ελληνικά και ξένα τραγούδια, σε ενορχηστρώσεις του κιθαριστή και συνθέτη Γιώργου Παπαδόπουλου. Ένα πλούσιο πρόγραμμα, με ποικιλία σε μουσικά θέματα και πολλά στύλ.Καλλιτεχνική Διεύθυνση Ορχήστρας – Διδασκαλία: Γιώργος Παπαδόπουλος.Την Συναυλία θα κλείσει ο Αρχιτραγουδιστής Τζοβάνι Μπάστας

Παρουσίαση εκδήλωσης Έφη Αναλυτή. Εικονοληψία Κωνσναντίνος Φαλτσέτος.
