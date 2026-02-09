Απορρίμματα: Ο ρόλος του Καραΐσκου για την Αιγιάλεια και οι υποσχέσεις για λύση στην Τέμενη

Στους κερδισμένους της υπόθεσης ελπίζει πως θα είναι, μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα, η Αιγιάλεια σε ό,τι αφορά το ζήτημα της διαχείρισης απορριμμάτων. Ο αντιδήμαρχος Καθαριότητας Νίκος Καραΐσκος, που ήταν παρών στη συνάντηση των δημάρχων της Δυτικής Ελλάδας με τον γγ Αποβλήτων του υπουργείου Ενέργειας και Περιβάλλοντος Μανώλη Γραφάκο, και ως αντιδήμαρχος και ως αντιπρόεδρος του ΣΥΔΙΣΑ Αχαΐας, θεωρεί πως στο συγκεκριμένο κεφάλαιο όλα πηγαίνουν κατ’ ευχήν για την περιοχή και θα πάνε ακόμα καλύτερα όταν λειτουργήσει και το νέο εργοστάσιο στην Τέμενη.

Μένει, πάντως, να ξεκαθαρίσει το σκηνικό με το πού θα πηγαίνουν τα απορρίμματα της Αιγιάλειας, αφού, όπως έχει πει ο κ. Αλεξόπουλος, η νέα Μονάδα στο Φλόκα θα εξυπηρετεί Πάτρα, Καλάβρυτα, Δυτική Αχαΐα και Ερύμανθο.

Από τη στιγμή, όμως, που ο ΣΥΔΙΣΑ Αχαΐας θ’ αναλάβει πρωταγωνιστικό ρόλο στον υπό διαμόρφωση νέο ΦΟΔΣΑ Δυτικής Ελλάδας και ο κ. Καραΐσκος είναι δεξί χέρι του κ. Αλεξόπουλου, η λογική λέει πως η Αιγιάλεια θα μπει στους κερδισμένους

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ. Ο κ. Γραφάκος ανακοίνωσε, επίσης, την προδημοσίευση της δράσης «Σύνδεση με το Δίκτυο αποχέτευσης», με προϋπολογισμό 30 εκατ. ευρώ, από πόρους του Ταμείου Συνοχής και συγκεκριμένα του προγράμματος ΕΣΠΑ 2021-2027 «Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή».

Αφορά το Αίγιο και πολίτες σε οικισμούς άνω των 2.000 κατοίκων με ολοκληρωμένο δίκτυο αποχέτευσης, στους οποίους δεν έχει γίνει σύνδεση.

Το τελικό ποσό επιδότησης είναι εφάπαξ με μέγιστο τα 850 ευρώ. Στο πλαίσιο της δράσης, ενισχύονται ιδιώτες για την τροποποίηση των υφιστάμενων αποχετεύσεων των εσωτερικών δικτύων αποχέτευσης των κτιρίων τους, προκειμένου να συνδεθούν με το δίκτυο αποχέτευσης. Για την ένταξη στο πρόγραμμα δεν λαμβάνονται υπόψη εισοδηματικά κριτήρια.

Στο μεταξύ, τις επόμενες μέρες θα ενταθεί, όπως λένε από τον Δήμο, η αποκομιδή των απορριμμάτων που έχουν συσσωρευτεί εδώ και μήνες στον ΣΜΑ Τέμενης και η μεταφορά τους προς επεξεργασία και ταφή υπολειμμάτων στο εργοστάσιο της Ηλείας.

Σύμφωνα με τον δήμαρχο Ηλιδας Χρήστο Χριστοδουλόπουλο, έχει ενεργοποιηθεί η νέα Προγραμματική Σύμβαση για το 2026 η οποία δεν έχει πάρει ακόμα το τυπικό «οκ» από το Ελεγκτικό Συνέδριο.

Η νέα Προγραμματική πέρασε και από τον Σύνδεσμο Διαχείρισης (ΣΥΔΙΣΑ) Ηλείας.

