Απούσα από το MadWalk 2025 η Μαρίνα Σάττι – Νοσηλεύεται με πρόβλημα υγείας

Απρόσμενη εξέλιξη για τη Μαρίνα Σάττι, η οποία σύμφωνα με πληροφορίες του MEGA νοσηλεύεται και δεν θα εμφανιστεί τελικά στο MadWalk 2025. Οι λεπτομέρειες για την υγεία της παραμένουν άγνωστες.

24 Νοέ. 2025 14:41
Pelop News

Μία αιφνιδιαστική είδηση για την κατάσταση της υγείας της Μαρίνας Σάττι παρουσίασε το πρωί της Δευτέρας η εκπομπή «Buongiorno» του MEGA. Η τραγουδίστρια, που είχε προγραμματιστεί να εμφανιστεί στο MadWalk 2025 την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου, δεν θα συμμετάσχει στο show, καθώς – σύμφωνα με το ρεπορτάζ – νοσηλεύεται.

Το κανάλι μετέφερε ότι υπήρξε προβληματισμός σχετικά με τις πρόβες της, γεγονός που οδήγησε σε επικοινωνία με το MAD. Οι υπεύθυνοι επιβεβαίωσαν ότι υπάρχει ζήτημα υγείας και ότι η καλλιτέχνιδα βρίσκεται στο νοσοκομείο, χωρίς να δίνονται περαιτέρω πληροφορίες για την κατάστασή της.

«Είχαμε μια πληροφορία ότι κάτι συμβαίνει με τη Μαρίνα και τις πρόβες της, γιατί φυσικά ήταν να συμμετάσχει στο MadWalk. Επικοινωνήσαμε με το MAD, υπάρχει ένα θέμα, μας το επιβεβαίωσαν, υπάρχει ένα θέμα υγείας. Νοσηλεύεται αυτή τη στιγμή», ανέφερε το ρεπορτάζ.

Ο δημοσιογράφος Άρης Καβατζίκης πρόσθεσε: «Περαστικά, ελπίζουμε να μην είναι κάτι σοβαρό. Δυστυχώς η κατάσταση της υγείας της δεν της επιτρέπει να είναι μεθαύριο στο MadWalk και της ευχόμαστε περαστικά».

Η απουσία της από το stage του MadWalk θεωρείται ιδιαίτερα αισθητή, καθώς ήταν μία από τις πιο αναμενόμενες παρουσίες της φετινής διοργάνωσης.


