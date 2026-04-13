Apple ετοιμάζει «έξυπνα γυαλιά» χωρίς οθόνη

Η Apple μπαίνει δυναμικά στην αγορά των έξυπνων γυαλιών, αναπτύσσοντας μια νέα συσκευή που φιλοδοξεί να ανταγωνιστεί ευθέως τα Ray-Ban Meta και να ανοίξει νέο κεφάλαιο στη στρατηγική της για την τεχνητή νοημοσύνη.

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του Bloomberg, η εταιρεία εργάζεται πάνω σε γυαλιά χωρίς οθόνη (display-free smart glasses), τα οποία θα εστιάζουν σε πρακτικές καθημερινές λειτουργίες όπως λήψη φωτογραφιών και βίντεο, αναπαραγωγή μουσικής, πραγματοποίηση κλήσεων και αλληλεπίδραση με τον φωνητικό βοηθό.

Η συσκευή, με την εσωτερική κωδική ονομασία N50, αναμένεται να παρουσιαστεί στα τέλη του 2026 ή στις αρχές του 2027.

Apple is planning different styles, several colors and a unique camera design for its upcoming smart glasses. https://t.co/ZTyCj6oxvm — Bloomberg (@business) April 12, 2026

Πώς θα λειτουργούν τα νέα smart glasses της Apple

Τα γυαλιά της Apple θα ακολουθούν τη φιλοσοφία των Ray-Ban Meta, αλλά με σημαντικές διαφορές. Θα προσφέρουν πλήρη συγχρονισμό με το iPhone, επιτρέποντας την άμεση επεξεργασία και κοινοποίηση περιεχομένου σε πραγματικό χρόνο. Κεντρικό ρόλο θα διαδραματίζει μια σημαντικά αναβαθμισμένη εκδοχή της Siri, ενισχυμένη με τις δυνατότητες του Apple Intelligence.

Η νέα συσκευή αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης στρατηγικής της Apple στον τομέα των wearable συσκευών με τεχνητή νοημοσύνη, η οποία περιλαμβάνει επίσης νέα AirPods και ένα wearable με κάμερα σε μορφή κρεμαστού αντικειμένου.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στον σχεδιασμό. Η Apple ετοιμάζει τουλάχιστον τέσσερις διαφορετικούς τύπους σκελετών από υψηλής ποιότητας acetate:

Μεγάλο ορθογώνιο στυλ (τύπου Ray-Ban Wayfarer)

Λεπτότερο ορθογώνιο (παρόμοιο με αυτά που φορά ο Τιμ Κουκ)

Μεγάλα οβάλ ή στρογγυλά

Πιο μικρά και διακριτικά οβάλ

Θα διατίθενται σε ποικιλία χρωμάτων όπως μαύρο, μπλε και καφέ. Η κάμερα θα έχει χαρακτηριστικούς κάθετους οβάλ φακούς με φωτισμό γύρω τους, διαφοροποιούμενη από τα κυκλικά συστήματα της Meta.

Η μάχη στην αγορά wearable AI

Με αυτή την κίνηση, η Apple εισέρχεται σε μια αγορά που ήδη διαμορφώνεται από τη Meta, ενώ παράλληλα παρακολουθούνται στενά οι κινήσεις της Google και της Samsung. Το μεγάλο της πλεονέκτημα είναι η βαθιά ενσωμάτωση με το οικοσύστημα του iPhone, τα ισχυρά δικά της chips και το premium brand της.

Αν η συσκευή πετύχει, αναλυτές εκτιμούν ότι μπορεί να ακολουθήσει την πετυχημένη πορεία του Apple Watch: να μπει δεύτερη στην αγορά αλλά τελικά να την κυριαρχήσει.

Παράλληλα, διαψεύδονται πρόσφατες φήμες για καθυστέρηση του αναδιπλούμενου iPhone. Το foldable μοντέλο παραμένει εντός χρονοδιαγράμματος και αναμένεται να παρουσιαστεί τον Σεπτέμβριο μαζί με τα iPhone 18 Pro και Pro Max, με τιμή που πιθανότατα θα ξεπερνά τα 2.000 δολάρια.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



