Apple: Νέα εποχή με iPhone 17e και iPad Air M4 – Έμφαση σε AI και επιδόσεις

12 Απρ. 2026 16:06
Σε ανανέωση της γκάμας των συσκευών της προχώρησε η Apple, παρουσιάζοντας το νέο iPhone 17e και το αναβαθμισμένο iPad Air (M4), δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στις επιδόσεις, την τεχνητή νοημοσύνη και τη συνδεσιμότητα.

iPhone 17e: Ισχυρό, ανθεκτικό και με AI δυνατότητες
Το iPhone 17e αποτελεί μια πιο προσιτή αλλά ιδιαίτερα ισχυρή προσθήκη στη σειρά iPhone 17, ενσωματώνοντας το νέο A19 chip, που φέρνει βελτιωμένες επιδόσεις και προηγμένες δυνατότητες τεχνητής νοημοσύνης.

Η συσκευή διαθέτει οθόνη 6,1 ιντσών Super Retina XDR με Ceramic Shield 2, προσφέροντας έως και τριπλάσια αντοχή σε γρατζουνιές σε σχέση με την προηγούμενη γενιά, καθώς και μειωμένες αντανακλάσεις για καλύτερη εμπειρία θέασης.

Στα βασικά χαρακτηριστικά περιλαμβάνονται:

  • Αποθηκευτικός χώρος που ξεκινά από 256GB
  • Υποστήριξη MagSafe για γρήγορη ασύρματη φόρτιση και αξεσουάρ
  • Νέο modem C1X, έως και 2 φορές ταχύτερο από την προηγούμενη γενιά
  • Κάμερα 48MP Fusion με δυνατότητα λήψης 4K Dolby Vision βίντεο
  • 2x telephoto οπτικής ποιότητας μέσω προηγμένης επεξεργασίας εικόνας

Το iPhone 17e θα κυκλοφορήσει σε τρία χρώματα – μαύρο, λευκό και απαλό ροζ – με premium ματ φινίρισμα. Οι προπαραγγελίες ξεκινούν στις 4 Μαρτίου, ενώ η διαθεσιμότητα στις 11 Μαρτίου.

iPad Air με M4: Άλμα επιδόσεων και συνδεσιμότητας
Το νέο iPad Air με M4 chip έρχεται να ανεβάσει σημαντικά τον πήχη στις επιδόσεις, αποτελώντας μια από τις πιο ισχυρές συσκευές της κατηγορίας του.

Με ταχύτερη CPU και GPU, το tablet ανταποκρίνεται με άνεση σε απαιτητικές εργασίες όπως επεξεργασία βίντεο, gaming και δημιουργία περιεχομένου, ενώ η ενίσχυση του Neural Engine το καθιστά ιδανικό για εφαρμογές AI.

Σύμφωνα με την Apple:

  • Είναι έως 30% ταχύτερο από την προηγούμενη γενιά iPad Air
  • Φτάνει έως και 2,3 φορές υψηλότερες επιδόσεις σε σύγκριση με παλαιότερα μοντέλα
  • Διαθέτει 50% περισσότερη ενιαία μνήμη συστήματος
  • Υποστηρίζει Wi-Fi 7 για ταχύτερη ασύρματη συνδεσιμότητα

Παράλληλα, τα νέα chips συνδεσιμότητας N1 και C1X προσφέρουν βελτιωμένες επιδόσεις τόσο σε Wi-Fi όσο και σε cellular δίκτυα.

Το iPad Air διατίθεται σε δύο μεγέθη, 11 και 13 ιντσών, καλύπτοντας τόσο τις ανάγκες φορητότητας όσο και multitasking. Υποστηρίζει επίσης Apple Pencil Pro και Magic Keyboard, ενισχύοντας την παραγωγικότητα.

Στρατηγική με επίκεντρο την εμπειρία χρήστη

Με τις νέες αυτές συσκευές, η Apple ενισχύει τη στρατηγική της γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη και τις υψηλές επιδόσεις, επιχειρώντας να προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία που απευθύνεται τόσο σε καθημερινούς χρήστες όσο και σε επαγγελματίες.

Η έμφαση σε ισχυρό hardware, προηγμένη συνδεσιμότητα και οικοσύστημα εφαρμογών επιβεβαιώνει τη στόχευση της εταιρείας να παραμείνει στην αιχμή της τεχνολογίας σε μια ιδιαίτερα ανταγωνιστική αγορά.

