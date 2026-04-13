Apple: Συναγερμός για «ύποπτο» email που στοχεύει χρήστες iPhone, μην το ανοίξετε

Τηλέφωνο - απάτη
13 Απρ. 2026 17:46
Σε έκτακτη προειδοποίηση προς τους κατόχους iPhone προχώρησε η Apple, καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη μια νέα, ιδιαίτερα πειστική εκστρατεία εξαπάτησης (phishing). Στόχος των επιτήδειων είναι η υποκλοπή κωδικών πρόσβασης, προσωπικών αρχείων και οικονομικών στοιχείων μέσω απατηλών μηνυμάτων που εμφανίζονται ως επίσημες ενημερώσεις της εταιρείας.

Σύμφωνα με την οργάνωση καταναλωτών Which, τα επίμαχα email έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε να προσομοιάζουν πλήρως την αισθητική του iCloud. Το περιεχόμενό τους χρησιμοποιεί τακτικές εκφοβισμού, υποστηρίζοντας πως ο αποθηκευτικός χώρος του χρήστη έχει εξαντληθεί ή η μέθοδος πληρωμής έχει λήξει.

Οι πιο διαδεδομένες εκδοχές του μηνύματος απειλούν τους χρήστες ότι «όλες οι φωτογραφίες και τα βίντεο θα διαγραφούν οριστικά», εκτός εάν πατήσουν έναν σύνδεσμο για δωρεάν αναβάθμιση χώρου ή ενημέρωση των στοιχείων τους.

Ο κίνδυνος πίσω από το κλικ

Όπως αναφέρει ο Guardian, το κουμπί που περιλαμβάνεται στο email οδηγεί σε ψεύτικες ιστοσελίδες όπου ζητούνται τα στοιχεία πληρωμής του χρήστη. Σε περίπτωση που κάποιος συμπληρώσει τη φόρμα:

  • Υποκλοπή κεφαλαίων: Οι χάκερ αποκτούν άμεση πρόσβαση σε τραπεζικούς λογαριασμούς.

  • Εμπορία δεδομένων: Τα προσωπικά στοιχεία πωλούνται στο «dark web» σε άλλους εγκληματίες.

  • Apple Pay: Παρατηρείται επίσης έξαρση σε παράλληλες απάτες που αφορούν την υπηρεσία πληρωμών της Apple.

Οδηγίες προστασίας

Η εταιρεία συστήνει στους χρήστες να επιδεικνύουν απόλυτη επιφυλακτικότητα και να ακολουθούν τις εξής οδηγίες:

  • Διαγραφή χωρίς απάντηση: Κάθε μήνυμα που δημιουργεί τεχνητή αίσθηση επείγοντος πρέπει να αντιμετωπίζεται ως ύποπτο και να διαγράφεται.

  • Όχι σε εξωτερικούς συνδέσμους: Ποτέ μην εισάγετε κωδικούς ή στοιχεία καρτών μέσω συνδέσμων που λάβατε σε email ή SMS.

  • Αγνοήστε τους αριθμούς τηλεφώνου: Μην καλείτε αριθμούς που παρέχονται μέσα στα ύποπτα μηνύματα για δήθεν «υποστήριξη».

«Όλες αυτές οι επικοινωνίες είναι απάτες. Μην ανταποκρίνεστε ποτέ, ανεξάρτητα από το πόσο επείγον παρουσιάζεται το πρόβλημα», καταλήγει η επίσημη οδηγία της Apple.

