Απρόκλητη και βίαιη επίθεση σε δημοσιογράφο της «Π»: Χτύπησαν τον Παναγιώτη Ρηγόπουλο στελέχη του Εργατικού Κέντρου Πάτρας ΒΙΝΤΕΟ

Σοβαρό περιστατικό ωμής βίας και εκφοβισμού σε βάρος του δημοσιογράφου Παναγιώτη Ρηγόπουλου σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης στην Πάτρα, προκαλώντας οργή και ανησυχία για την κατάσταση της ελευθερίας του Τύπου στην Πάτρα.

Θύμα της απρόκλητης επίθεσης ήταν ο δημοσιογράφος της εφημερίδας «Πελοπόννησος» Παναγιώτης Ρηγόπουλος, ο οποίος δέχθηκε φραστική και στη συνέχεια σωματική επίθεση από ομάδα περίπου 40 ατόμων, με επικεφαλής τον πρώην πρόεδρο του Συνδικάτου Οικοδόμων Πάτρας και πρώην γενικό γραμματέα του Εργατικού Κέντρου Πάτρας, Δημήτρη Αγγελόπουλο.

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε ενώ ο δημοσιογράφος, ακολουθώντας τις οδηγίες της ΕΣΗΕΠΗΝ, κάλυπτε τις απεργιακές κινητοποιήσεις στην πόλη. Κατά τη διάρκεια του ρεπορτάζ, εντόπισε κλιμάκιο στελεχών του Εργατικού Κέντρου να έχει εισέλθει στο εργοτάξιο του Ρωμαϊκού Ωδείου, προτρέποντας εργαζόμενους να εγκαταλείψουν την εργασία τους για να συμμετάσχουν στην απεργία. Ο Π. Ρηγόπουλος, όπως όφειλε, κατέγραψε το περιστατικό με φωτογραφίες και βίντεο.

Η ενέργειά του προκάλεσε αρχικά φραστική επίθεση από τον Δ. Αγγελόπουλο, η οποία γρήγορα εξελίχθηκε σε σκηνές βίας. Σύμφωνα με μαρτυρίες αλλά τα στοιχεία που έχει συγκεντρώσει η ΕΛΑΣ, περίπου 40 άτομα περικύκλωσαν τον δημοσιογράφο και τον χτύπησαν με μπουνιές και κλωτσιές, εκτοξεύοντας ακατονόμαστες ύβρεις. Του έσκισαν τα ρούχα και επιχείρησαν να του αρπάξουν το κινητό τηλέφωνο, προφανώς για να διαγράψουν το υλικό που είχε καταγράψει. Ο Π. Ρηγόπουλος, τραυματισμένος και σε κατάσταση σοκ, ζήτησε βοήθεια από περίοικους και ειδοποιήθηκε την Αστυνομία, ενώ έχει δοθεί εντολή για την ιατροδικαστική του εξέταση. Στον Π. Ρηγόπουλο χορηγήθηκε ορός, του έχει φορεθεί κολάρο για να στηρίζει τον αυχένα του και τα αποτελέσματα της αξονικής τομογραφίας θα δείξουν το μέγεθος της βλάβης που υπέστη.

Το περιστατικό αποτελεί κατάφωρη προσβολή στη δημοσιογραφική ιδιότητα και στη θεμελιώδη αρχή της ελευθερίας του λόγου και της ενημέρωσης. Η δημοσιογραφική κάλυψη των γεγονότων αποτελεί δικαίωμα που κατοχυρώνεται από το Σύνταγμα, και καμία μορφή βίας, απειλής ή εκφοβισμού δεν μπορεί να γίνει ανεκτή σε μια δημοκρατική κοινωνία.

Η επίθεση σε δημοσιογράφο εν ώρα καθήκοντος δεν αποτελεί απλώς επίθεση σε ένα άτομο, αλλά ευθεία υπονόμευση της ελεύθερης ενημέρωσης και του δικαιώματος των πολιτών να γνωρίζουν. Το περιστατικό έχει προκαλέσει κύμα καταδίκης από τον δημοσιογραφικό κόσμο, ενώ ζητείται η πλήρης διαλεύκανσή του και η απόδοση ευθυνών από τις αρμόδιες αρχές.

Η Πελοπόννησος καλεί τους φορείς και τις αρμόδιες αρχές να επιδείξουν τη δέουσα προσοχή και δηλώνει δημοσίως ότι θα εξαντλήσει κάθε δυνατότητα που της παρέχει ο νόμος και η ποινική δικαιοσύνη για την προάσπιση της ελευθερίας του Τύπου και του εργαζομένου της.

