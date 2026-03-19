Απρόσμενος επισκέπτης σε αεροδρόμιο της Τασμανίας – Πόσουμ κρύφτηκε ανάμεσα σε λούτρινα

Ένα μικρό πόσουμ εντοπίστηκε κρυμμένο ανάμεσα σε λούτρινα ζωάκια σε κατάστημα με σουβενίρ στο αεροδρόμιο του Χόμπαρτ στην Τασμανία, προκαλώντας έκπληξη σε πελάτες και εργαζόμενους. Το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης 18 Μαρτίου.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ένας επιβάτης ήταν ο πρώτος που παρατήρησε το μικρό ζώο να κοιτάζει μέσα από το ράφι με τα λούτρινα. Ο υπεύθυνος του καταστήματος, Λίαμ Μπλούμφιλντ, είπε ότι το προσωπικό και οι πελάτες ενθουσιάστηκαν όταν κατάλαβαν τι ακριβώς είχε συμβεί.

Εκπρόσωπος του αεροδρομίου ανέφερε ότι το πόσουμ απομακρύνθηκε με ασφάλεια από τον τερματικό σταθμό χωρίς να προκύψει κάποιο πρόβλημα. Το πώς βρέθηκε εκεί δεν έχει διευκρινιστεί πλήρως, αν και υπάρχουν εκτιμήσεις ότι μπορεί να μπήκε από χώρους όπου γίνονται εργασίες.

Ο Μπλούμφιλντ είπε ακόμη πως το κατάστημα σκοπεύει να κρατήσει ζωντανή την ανάμνηση του απρόσμενου επισκέπτη, δίνοντάς του όνομα και τοποθετώντας φωτογραφία του στο μαγαζί.

