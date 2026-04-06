Αραμπατζή μετά την απειλή για βόμβα: «Δεν φοβήθηκα ποτέ, δεν θα φοβηθώ ούτε τώρα»

Με δημόσια ανάρτηση απάντησε η Φωτεινή Αραμπατζή στο τηλεφώνημα για βόμβα στο πολιτικό της γραφείο στις Σέρρες, κάνοντας λόγο για απόπειρα εκφοβισμού με στόχο τη δημοκρατική λειτουργία και την ελεύθερη έκφραση. Η βουλευτής της ΝΔ ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να τρομοκρατηθεί ή να αλλάξει στάση.

06 Απρ. 2026 14:56
Pelop News

Την πρώτη της δημόσια αντίδραση μετά το ανώνυμο τηλεφώνημα για βόμβα στο πολιτικό της γραφείο στις Σέρρες εξέφρασε η Φωτεινή Αραμπατζή, δίνοντας ξεκάθαρα πολιτικό τόνο στην απάντησή της. Με ανάρτησή της στα social media, η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας ανέφερε ότι δεν φοβήθηκε ποτέ και δεν πρόκειται να φοβηθεί ούτε τώρα, χαρακτηρίζοντας το περιστατικό πράξη εκφοβισμού.

Στο μήνυμά της υποστήριξε ότι η συγκεκριμένη ενέργεια δεν στρέφεται μόνο προσωπικά εναντίον της, αλλά πλήττει ευθέως τη δημοκρατική λειτουργία και την ελεύθερη έκφραση. Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι όσοι πιστεύουν πως με τέτοιες μεθόδους μπορούν να την τρομοκρατήσουν, να τη φιμώσουν ή να επηρεάσουν τη στάση της απέναντι στην αλήθεια και τη δικαιοσύνη, κάνουν λάθος.

Η κ. Αραμπατζή κατέληξε υπογραμμίζοντας ότι η Δημοκρατία δεν εκβιάζεται και δεν τρομοκρατείται, ενώ, όπως σημείωσε, η δικαιοσύνη θα δώσει την απάντηση σε κάθε προσπάθεια σπίλωσης και συκοφάντησης. Η ανάρτησή της ήρθε λίγες ώρες μετά το πρωινό περιστατικό, όταν άγνωστος τηλεφώνησε στο γραφείο της και προειδοποίησε για τοποθέτηση βόμβας, χωρίς τελικά να εντοπιστεί εκρηκτικός μηχανισμός.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
15:00 Σδούκου για ΟΠΕΚΕΠΕ: «Δεν τσουβαλιάζουμε τις υποθέσεις» και αιχμές κατά ΠΑΣΟΚ
14:56 Αραμπατζή μετά την απειλή για βόμβα: «Δεν φοβήθηκα ποτέ, δεν θα φοβηθώ ούτε τώρα»
14:55 Πασχαλινή πράξη αλληλεγγύης από το ΕΡ.ΜΜ&ΕΕ Αράξου – Στήριξη στην «Κιβωτό της Αγάπης»
14:47 Κόντρα Μαρκόπουλου – Μάντζου στη Βουλή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και το ασυμβίβαστο
14:44 L’ Etape Greece by Tour de France presented by Skoda 2026: Η Σπάρτη στο βάθρο της παγκόσμιας ποδηλασίας
14:42 Κουτσούμπας για το μήνυμα Μητσοτάκη: «Άνθρακες ο θησαυρός»
14:31 Πειραιάς: Συνελήφθη 66χρονος μετά από επεισόδιο με αστυνομικό για κλήση σε παράνομη στάθμευση
14:28 Το Ιράν μπλέκει την επιχείρηση διάσωσης του Αμερικανού πιλότου με απόπειρα κλοπής εμπλουτισμένου ουρανίου
14:24 Σύσκεψη κάθε εβδομάδα στο Μαξίμου για την αγορά όσο διαρκεί η κρίση στη Μέση Ανατολή
14:22 Νεάπολη Λακωνίας: Τι υποστηρίζει ο πατέρας της 30χρονης που είχε εντοπιστεί δεμένη πριν από τον θάνατό της ΒΙΝΤΕΟ
14:18 Χατζηδάκης για ΟΠΕΚΕΠΕ: Ζητά επιτάχυνση από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία
14:06 Ανδρουλάκης κατά Μητσοτάκη: «Η κυβέρνηση βρίσκεται σε αποδρομή» και ζητά εκλογές
14:00 Βαριές ευθύνες για το ανοιχτό εργοτάξιο στην Κανάρη: «Θα κινηθώ νομικά κατά Δήμου και εργολάβου» λέει η Μαρία Θωμά
13:59 ΟΠΕΚΕΠΕ: Διευρύνεται το κύμα για άρση ασυλίας από βουλευτές της ΝΔ
13:49 Καλάβρυτα: Μετά το Πάσχα οι προληπτικές εξετάσεις σε Βλασία, Πετσάκους, Κορφές, Μικρό και Μεγάλο Ποντιά
13:48 Τέμπη: Έκκληση συγγενών και δικηγόρων να μη χαθεί ούτε άλλη δικάσιμος
13:38 Agro Food & Drink Patras Expo 2026: Πρόσκληση συμμετοχής για τις επιχειρήσεις
13:38 Βαρύ πένθος για τη Θεανώ Φωτίου: Έχασε ξαφνικά τον μοναχογιό της, Βασίλη Ρίζο σε ηλικία 48 ετών
13:30 Ο Θωμάς που βρήκε τον δρόμο του στη μουσική και έγινε το πασχαλινό μήνυμα της «Αποστολής» ΒΙΝΤΕΟ
13:27 Όμιλος ΔΕΗ: Ολοκληρώθηκε η κατασκευή των φωτοβολταϊκών ισχύος 2,13 GW στη Δυτική Μακεδονία – με ταχείς ρυθμούς η εγκατάσταση μονάδων αποθήκευσης
