Αραμπατζή μετά την απειλή για βόμβα: «Δεν φοβήθηκα ποτέ, δεν θα φοβηθώ ούτε τώρα»

Την πρώτη της δημόσια αντίδραση μετά το ανώνυμο τηλεφώνημα για βόμβα στο πολιτικό της γραφείο στις Σέρρες εξέφρασε η Φωτεινή Αραμπατζή, δίνοντας ξεκάθαρα πολιτικό τόνο στην απάντησή της. Με ανάρτησή της στα social media, η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας ανέφερε ότι δεν φοβήθηκε ποτέ και δεν πρόκειται να φοβηθεί ούτε τώρα, χαρακτηρίζοντας το περιστατικό πράξη εκφοβισμού.

Στο μήνυμά της υποστήριξε ότι η συγκεκριμένη ενέργεια δεν στρέφεται μόνο προσωπικά εναντίον της, αλλά πλήττει ευθέως τη δημοκρατική λειτουργία και την ελεύθερη έκφραση. Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι όσοι πιστεύουν πως με τέτοιες μεθόδους μπορούν να την τρομοκρατήσουν, να τη φιμώσουν ή να επηρεάσουν τη στάση της απέναντι στην αλήθεια και τη δικαιοσύνη, κάνουν λάθος.

Η κ. Αραμπατζή κατέληξε υπογραμμίζοντας ότι η Δημοκρατία δεν εκβιάζεται και δεν τρομοκρατείται, ενώ, όπως σημείωσε, η δικαιοσύνη θα δώσει την απάντηση σε κάθε προσπάθεια σπίλωσης και συκοφάντησης. Η ανάρτησή της ήρθε λίγες ώρες μετά το πρωινό περιστατικό, όταν άγνωστος τηλεφώνησε στο γραφείο της και προειδοποίησε για τοποθέτηση βόμβας, χωρίς τελικά να εντοπιστεί εκρηκτικός μηχανισμός.

