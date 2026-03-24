Αράγτσι: «ΗΠΑ και Ισραήλ είναι οι υπεύθυνοι για τα στενά του Ορμουζ»
24 Μαρ. 2026 11:15
Το μήνυμα πως οι μοναδικοί υπεύθυνοι για την κρίση στα Στενά του Ορμούζ είναι οι ΗΠΑ και το Ισραήλ, έστειλε και σήμερα (24.03.2026) ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, σε τηλεφωνική συνομιλία που είχε με τον Νοτιοκορεάτη ομόλογό του, Τσο Χιουν.

«Η τρέχουσα κατάσταση ανασφάλειας στα Στενά του Ορμούζ αποτελεί άμεσο αποτέλεσμα του απρόκλητου επιθετικού πολέμου που έχουν εξαπολύσει οι ΗΠΑ και το σιωνιστικό καθεστώς εναντίον του Ιράν, δήλωσε συγκεκριμένα ο Αμπάς Αραγτσί.

Προειδοποίησε για ακόμη μία φορά πως το Ιράν έχει δικαίωμα να υπερασπιστεί με αποφασιστικότητα την εθνική του κυριαρχία και την εδαφική του ακεραιότητα έναντι ξένων επιθέσεων.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Νότιας Κορέας μετέφερε τα συλλυπητήριά του για τον θάνατο αρκετών Ιρανών πολιτών. Εξέφρασε επίσης την ανησυχία του για τις τρέχουσες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και τις σοβαρές συνέπειες των πολεμικών συγκρούσεων. Τόνισε πως χρειάζονται οι απαραίτητες ενέργειες για την αποκλιμάκωση του πολέμου ενώ έκρουσε το καμπανάκι και για τα Στενά του Ορμούζ.

Τα Στενά του Ορμούζ παραμένουν κλειστά καθώς το Ιράν βομβαρδίζει κάθε πλοίο που επιχειρεί να περάσει από το σημείο. Η Τεχεράνη υποστηρίζει πως θα παραμείνουν κλειστά για τους εχθρούς του Ιράν αλλά και τους συμμάχους του. Τα τάνκερ παραμένουν εγκλωβισμένα στην περιοχή με αποτέλεσμα οι τιμές των καύσιμων να έχουν εκτοξευτεί και να απειλούν την οικονομία κάθε χώρες είτε εμπλέκεται στον πόλεμο, είτε όχι.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
12:02 Μητσοτάκης από το ΙΜΕΤ: Σύστημα με Τεχνητή Νοημοσύνη προβλέπει την κίνηση και ανοίγει δρόμο για την Αθήνα
12:00 Ισραηλινά μέσα: «Ο Χαμενέϊ συμφώνησε με τις ΗΠΑ για διαπραγματεύσεις»
11:55 Κραβαρίτης: “Ο ΝΟΠ έχει ευοίωνο μέλλον, σε κάθε περίπτωση”
11:53 Υπόθεση Τσαγκαράκη: Καταγγελίες-φωτιά για πλαστά έργα, κλεμμένα κοσμήματα και μνημεία
11:50 Κικίλιας για τη δίκη των Τεμπών: «Η αίθουσα δεν πληροί τις προϋποθέσεις» – Νέα πίεση στον Φλωρίδη
11:49 Δείτε πότε μπαίνουν οι συντάξεις του Απριλίου
11:46 Πάτρα: Η Λέσχη Ανάγνωσης του Ωδείου ανοίγει συζήτηση για το βιβλίο του Μπάρενμποϊμ
11:44 Πόλεμος στη Μέση Ανατολή, τουρισμός στην Ελλάδα
11:40 Πιερρακάκης: Έκτακτη συνεδρίαση του Eurogroup την Παρασκευή για τη Μέση Ανατολή
11:39 Δανία: Ανοιξαν οι κάλπες για εκλογές, ποια είναι φαβορί
11:32 Αθήνα: Μαθητές παρελαύνουν με βροχή στο Σύνταγμα – Το «παρών» από πολιτικούς με γαλανόλευκες εμφανίσεις
11:29 Συγκίνησε το Μεσολόγγι ο τυφλός μαθητής που κράτησε τη σημαία στην παρέλαση για την 25η Μαρτίου ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ
11:27 Τριπλή πατρινή διάκριση στο Κύπελλο Ελλάδας
11:25 Μαρουσάκης: Άστατος μέχρι τέλη Μαρτίου ο καιρός – Πότε «γυρίζει» προς την άνοιξη, πώς θα περάσουμε την 25η Μαρτίου
11:21 Νευρικότητα στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, τι γίνεται με τον χρυσό
11:16 Στη Φλωρεντία το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου για το Erasmus+ AFJ και τα επαγγέλματα του αύριο
11:15 Αράγτσι: «ΗΠΑ και Ισραήλ είναι οι υπεύθυνοι για τα στενά του Ορμουζ»
11:10 Πάτρα: Άγρια επίθεση σε 8χρονο μέσα σε σχολείο – 16χρονος είχε πάνω του μαχαίρι
11:04 Στη Ρω για την Κυρά της σημαίας: Μπαίνει σε τροχιά η τοποθέτηση του ανδριάντα της Δέσποινας Αχλαδιώτη
11:01 Παναγόπουλος μετά την αρχειοθέτηση: «Δύο χτυπήματα σε κρίσιμες στιγμές για τις συλλογικές συμβάσεις»
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
