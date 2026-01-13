Άραξος: Η Δυτική Ελλάδα πετά για Παρίσι – Ξεκινούν πτήσεις για την γαλλική πρωτεύουσα

Τη δυνατότητα να επισκέπτονται το Παρίσι απευθείας από την Πάτρα θα έχουν, από τον Μάιο, οι πολίτες της Δυτικής Ελλάδας, καθώς, σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας «Πελοπόννησος», ξεκινούν τακτικές πτήσεις προς τη γαλλική πρωτεύουσα, δίνοντας νέα ώθηση στον τουρισμό της περιοχής.

Το δρομολόγιο θα εξυπηρετεί η Transavia, ολλανδική αεροπορική εταιρεία χαμηλού κόστους και μέλος του ομίλου Air France–KLM, με βάσεις σε Ολλανδία και Γαλλία. Η Transavia δραστηριοποιείται σε πλήθος ευρωπαϊκών και βορειοαφρικανικών προορισμών, προσφέροντας οικονομικά εισιτήρια, ενώ τα τελευταία χρόνια έχει επεκτείνει δυναμικά το δίκτυό της στην Ελλάδα.

Τα προηγούμενα χρόνια η εταιρεία low cost πραγματοποιούσε θερινές πτήσεις από την Καλαμάτα, τα Χανιά, την Κεφαλονιά και το Ηράκλειο. Φέτος, για πρώτη φορά, εντάσσει και το αεροδρόμιο του Αράξου στο δίκτυό της, προσφέροντας ένα εβδομαδιαίο δρομολόγιο προς το Παρίσι και το αεροδρόμιο «Orly».

Σύμφωνα με το πρόγραμμα που έχει ήδη αναρτήσει η εταιρεία και είναι διαθέσιμο για κρατήσεις, οι πτήσεις θα πραγματοποιούνται μία φορά την εβδομάδα -κάθε Δευτέρα-, από τις αρχές Μαΐου έως τα τέλη Αυγούστου. Ωστόσο, αν υπάρξει ικανοποιητική ανταπόκριση, δεν αποκλείεται να αυξηθεί η συχνότητα το επόμενο διάστημα.

Η πρώτη πτήση έχει προγραμματιστεί για τις 4 Μαΐου και η τελευταία για τις 31 Αυγούστου, με διάρκεια 3 ώρες και 10 λεπτά. Από μια σύντομη έρευνα προκύπτει ότι οι τιμές των εισιτηρίων ξεκινούν από τα 92 ευρώ και φτάνουν έως τα 400 ευρώ, κατά την περίοδο υψηλής ζήτησης -Αύγουστο-, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι για τους κατοίκους της Αχαΐας και της Ηλείας εξοικονομείται το κόστος μετάβασης -περίπου 100 ευρώ με ΙΧ- στην Αθήνα και στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος».

Είναι προφανές ότι με την έναρξη του δρομολογίου ο Αραξος και η Αχαΐα εισέρχονται δυναμικά στη γαλλική αγορά, η οποία διαθέτει σημαντικές προοπτικές και είναι μεγάλη τουριστική αγορά. Με τις κατάλληλες κινήσεις, μπορούν να προσελκυστούν περισσότεροι τουρίστες στη Δυτική Ελλάδα, ενισχύοντας τόσο τον τομέα της φιλοξενίας όσο και την εστίαση.

Αν προστεθούν και οι υπόλοιποι προορισμοί που θα εξυπηρετεί το προσεχές καλοκαίρι το κρατικό αεροδρόμιο της Δυτικής Ελλάδας, καθίσταται σαφές ότι πλέον υπάρχουν πολλές επιλογές απευθείας πτήσεων προς ευρωπαϊκές χώρες.

Υπενθυμίζεται ότι από τον Απρίλιο ξεκινά, το δρομολόγιο Αραξος – Λουξεμβούργο από τη Loux Air, ενώ από τον Μάιο αρχίζουν πτήσεις προς τη Ζυρίχη, με ενδιάμεσο σταθμό το αεροδρόμιο της Αυλώνας, στην Αλβανία. Παράλληλα, συνεχίζονται και φέτος τα διπλά εβδομαδιαία δρομολόγια της Volotea προς Λιλ και Ναντ, από τις αρχές Μαΐου έως και τον Σεπτέμβριο.

Στον αντίποδα, προς το παρόν δεν έχει υπάρξει κάποια επίσημη ενημέρωση για την επανεκκίνηση του δρομολογίου Αραξος–Μπάρι, το οποίο είχε πραγματοποιηθεί πέρυσι από τη εταιρεία Ryanair η οποία παρότι η εταιρεία έχει ανακοινώσει το θερινό της πρόγραμμα, δεν έχει ακόμη εντάξει τον Αραξο σε αυτό.

Στα παραπάνω δεν περιλαμβάνονται οι πτήσεις τσάρτερ, οι οποίες και φέτος αναμένεται να πραγματοποιηθούν από οργανωμένους τουριστικούς πράκτορες, με συνδέσεις από Γερμανία, Σλοβενία, Πολωνία και Λιθουανία, μεταφέροντας χιλιάδες επισκέπτες στη Δυτική Ελλάδα.

Η εντυπωσιακή άνοδος του αεροδρομίου του Αράξου τα τελευταία δύο χρόνια οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στις πρωτοβουλίες της Ενωσης Ξενοδόχων Αχαΐας, η οποία, σε συνεργασία με εξειδικευμένο μελετητή, έχει πραγματοποιήσει στοχευόμενες επαφές με αεροπορικές εταιρείες σε όλη την Ευρώπη παραθέτοντας τα πλεονεκτήματα της Δυτικής Ελλάδας, αλλά και τις πολλές επιλογές σε αρχαιολογικούς θησαυρούς (π.χ. Αρχαία Ολυμπία, Δελφούς κ.ά.). Καθοριστική είναι και η συνεργασία με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, μέσω του αρμόδιου αντιπεριφερειάρχη Τουρισμού Παναγιώτη Σακελλαρόπουλου.

Εφόσον δεν υπάρξει κάποιο απρόοπτο γεγονός, όπως μια διεθνής γεωπολιτική κρίση, θεωρείται δεδομένο ότι το αεροδρόμιο του Αράξου θα καταγράψει φέτος ρεκόρ επισκεψιμότητας, ξεπερνώντας τον αριθμό των 188.000 επιβατών του 2018.

Σε κάθε περίπτωση, όλα τα παραπάνω επιβεβαιώνουν ότι ο αερολιμένας του Αράξου εξελίσσεται σε έναν νέο, δυναμικό κόμβο για τον τουρισμό της Δυτικής Ελλάδας, ενισχύοντας ουσιαστικά τη σύνδεσή της με την Ευρώπη.

