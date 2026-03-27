Αρχαία Ολυμπία: Χειροπέδες για διακίνηση ναρκωτικών – Κατασχέθηκε σχεδόν ένα κιλό κάνναβης ΦΩΤΟ

Στα χέρια της Αστυνομίας βρίσκεται ένας ημεδαπός άνδρας που συνελήφθη το μεσημέρι στην Αρχαία Ολυμπία, έπειτα από επιχείρηση του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πύργου.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για διακίνηση και κατοχή ναρκωτικών, ενώ η υπόθεση προέκυψε μετά από αξιοποίηση πληροφοριών που οδήγησαν τους αστυνομικούς στην οικία του.

Κατά τη διάρκεια της έρευνας που πραγματοποιήθηκε στο σπίτι του κατηγορούμενου, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν συνολικά 975 γραμμάρια κάνναβης. Η ποσότητα ήταν χωρισμένη σε επτά ανισοβαρείς συσκευασίες, στοιχείο που ενισχύει την έρευνα γύρω από τη διακίνησή της.

Ο συλληφθείς αναμένεται να οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηλείας.

