Αρχαία Ολυμπία: Μηχανήματα, εργαλεία και… 180 λίτρα κρασί στο στόχαστρο διαρρηκτών

Μετά από συστηματική και μεθοδική έρευνα, το Αστυνομικό Τμήμα Αρχαίας Ολυμπίας εξιχνίασε υπόθεση διάρρηξης που σημειώθηκε τον Φεβρουάριο, κατά την οποία αφαιρέθηκαν μηχανήματα, εργαλεία και προϊόντα μεγάλης αξίας από αποθήκη στην περιοχή. Ένας αλλοδαπός άνδρας ταυτοποιήθηκε ως δράστης, ενώ η δικογραφία διαβιβάζεται στον Εισαγγελέα Ηλείας.

Η υπόθεση διάρρηξης αποθήκης στην Αρχαία Ολυμπία, που είχε σημειωθεί στις 16 Φεβρουαρίου 2025, εξιχνιάστηκε από τους αστυνομικούς του τοπικού Τμήματος έπειτα από ενδελεχή έρευνα. Στο πλαίσιο της προανάκρισης ταυτοποιήθηκε αλλοδαπός άνδρας, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για κλοπή.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, ο κατηγορούμενος, ενεργώντας από κοινού με άγνωστο συνεργό, προχώρησε στη διάρρηξη της αποθήκης και αφαίρεσε σειρά εργαλείων και μηχανημάτων συνολικής αξίας περίπου 5.000 ευρώ. Τα αντικείμενα που αφαιρέθηκαν περιλαμβάνουν τρία βενζινοκίνητα κονταροπρίονα, τρία χορτοκοπτικά και δύο αλυσοπρίονα, καθώς και δύο κρουστικά τρυπάνια και ένα καρφωτικό ρεύματος. Από τον χώρο αφαιρέθηκαν επίσης μία βενζινοκίνητη γεννήτρια, μία ηλεκτρική αντλία, δύο ηλεκτροκίνητες ελαιοραβδιστικές βέργες, 180 λίτρα κρασί, 50 κιλά ελαιόλαδο και διάφορα γεωργικά εργαλεία, όπως τσάπες, ψαλίδες και σκεπάρνια.

Οι αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Αρχαίας Ολυμπίας προχώρησαν σε στοχευμένες αναζητήσεις και αξιοποίησαν όλα τα διαθέσιμα στοιχεία και δεδομένα της έρευνας, καταφέρνοντας να ταυτοποιήσουν τον έναν από τους δράστες και να εξιχνιάσουν την υπόθεση.

Η σχηματισθείσα δικογραφία θα διαβιβαστεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηλείας για τα περαιτέρω.

