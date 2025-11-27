Αρχαία Ολυμπία: Παρών ο Παύλος Ντε Γκρες στην αφή της Ολυμπιακής Φλόγας των Χειμερινών Αγώνων ΦΩΤΟ

Η ανάρτηση του Παύλου Ντε Γκρες, για την πρόσκληση του στην αφή της Ολυμπιακής Φλόγας, των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων 2026.

27 Νοέ. 2025 8:48
Pelop News

Στην αφή της Ολυμπιακής Φλόγας που πραγματοποιηήθηκε χθες Τετάρτη 26/11/2025, στο μουσείο της Αρχαίας Ολυμπίας και όχι στον αρχαιολογικό χώρο όπως συνήθως γίνεται λόγω έντονης κακοκαιρίας, παρέστη ο Παύλος Ντε Γκρες

Ο γιος του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου, ο οποίος είχε κερδίσει το χρυσό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Ρώμης το 1960, έλαβε πρόσκληση από την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή.

Σε ανάρτησή του στα social media, o Παύλος Ντε Γκρες τόνισε ότι η πρόσκληση που έλαβε ήταν για τον ίδιο εξαιρετική τιμή.

Ειδικότερα αναφέρει:

«Εκφράζω τις ειλικρινείς μου ευχαριστίες προς τον Πρόεδρο κ. Ισίδωρο Κούβελο και την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή για την τιμητική πρόσκληση στην Τελετή Αφής της Ολυμπιακής Φλόγας για τους Χειμερινούς Αγώνες Milano Cortina.

Η συμμετοχή μου σε αυτήν τη σημαντική Ολυμπιακή στιγμή αποτέλεσε εξαιρετική τιμή και ιδιαίτερη συγκινητική εμπειρία.

Με αίσθημα ευθύνης και υπερηφάνειας συνεχίζουμε να υπηρετούμε τις αξίες και το ιδεώδες του Ολυμπισμού».

