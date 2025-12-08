Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος: Απειλήθηκε πριν έρθει στην Πάτρα – Σε εξέλιξη εισαγγελική έρευνα

Προειδοποιητική επιστολή προς τον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής Ελπιδοφόρο, με αφετηρία την Πάτρα και φόντο το θέμα του Αυτοκεφάλου της Ουκρανικής Εκκλησίας, αποκαλύπτεται σήμερα, ενώ η υπόθεση έχει ήδη πάρει τον δρόμο της Δικαιοσύνης.

Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος: Απειλήθηκε πριν έρθει στην Πάτρα - Σε εξέλιξη εισαγγελική έρευνα Από το προσκύνημα του Σεβ. Αρχιεπισκόπου Αμερικής Ελπιδοφόρου, στον Αγιο Ανδρέα Πατρών
08 Δεκ. 2025
Σήμερα η «Πελοπόννησος» αποκαλύπτει ότι το καλοκαίρι ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής κ. Ελπιδοφόρος έλαβε από την Πάτρα μία επιστολή προειδοποιητικού, αν όχι απειλητικού χαρακτήρα!

Αποστολέας ήταν ένας πιστός, μέλος μίας ευάριθμης ομάδας συμπολιτών, οι οποίοι αντιτίθενται στο Αυτοκέφαλο της Ουκρανικής Εκκλησίας, που υφίσταται μετά τη γνωστή απόφαση του Οικουμενικού Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως.

ΓΝΩΡΙΖΑΜΕ

Το γεγονός είχε περιέλθει σε γνώση μας αρκετό καιρό προ της έλευσης του κ. Ελπιδοφόρου στην αχαϊκή πρωτεύουσα, με αφορμή την αναγόρευσή του σε επίτιμο διδάκτορα του Πανεπιστημίου της Πάτρας. Εκρίθη, ωστόσο, σκόπιμο εκ μέρους μας να μη σκιασθεί η λαμπρή τελετή, η οποία ως γνωστόν έλαβε χώρα το μεσημέρι της περασμένης Παρασκευής, ούτε να προκύψουν καταστάσεις σύγχυσης και αποπροσανατολισμού, που θα αδικούσαν την εκδήλωση προς τιμήν του κ. Ελπιδοφόρου.

ΑΠΕΙΛΕΣ

Από το περιεχόμενο της επιστολής του φανατικού πιστού, ίσως και να δικαιολογούνται, υπό τον φόβο «στημένων» αντιδράσεων, οι περιορισμένες κινήσεις του Αρχιεπισκόπου Αμερικής στην Πάτρα. Ο επιστολογράφος, με υπαινικτική σαφήνεια, προειδοποίησε τον κ. Ελπιδοφόρο ότι αν συλλειτουργούσε στην Πάτρα και μνημόνευε την Αυτοκέφαλη Ουκρανική Εκκλησία, θα έβρισκε απέναντί του πλήθος πιστών. Προφανές, δηλαδή, ότι θα βρισκόταν αντιμέτωπος με συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας και θα αποδοκιμαζόταν!

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Ευτυχώς, τίποτε απ΄ όλα αυτά δεν συνέβη, διότι το θέμα της διαχείρισης αυτής της «εμπρηστικής» επιστολής, έγινε με συνετό και διακριτικό τρόπο, χωρίς να δοθεί δημοσιότητα προ της επίσκεψης στην Πάτρα και της αναγόρευσης του κ. Ελπιδοφόρου.

Οταν ο Αρχιεπίσκοπος έλαβε την επιστολή, σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες της «Π», την κοινοποίησε αμέσως στον Μητροπολίτη Πατρών κ. Χρυσόστομο. Από το περιεχόμενό της αυτονοήτως προέκυπτε ότι ο Μητροπολίτης δεν έπρεπε να μείνει άπραγος. Είναι κάμποσες οι φορές στο πρόσφατο παρελθόν και το απώτερο παρελθόν που ένας φανατικός θύλακας χριστιανών της Πάτρας έχει προκαλέσει αναστάτωση στην τοπική Εκκλησία, άσχετα αν δεν έχουν ευοδωθεί οι σκοποί του.

ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ

Οπως είναι σε θέση να γνωρίζει η «Π», συνετάγη μηνυτήρια αναφορά από τη Μητρόπολη, η οποία απεστάλη στην Εισαγγελία Πρωτοδικών της Πάτρας για τα περαιτέρω. Ενώ, από την πλευρά της Εισαγγελίας, έχει δοθεί ήδη εντολή για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης.

