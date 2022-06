Αρχηγός ΓΕΣ για Τουρκία: Να κοιμάστε ήσυχοι – Είμαστε ισχυρότεροι από ποτέ

«Πρέπει να κοιμόσαστε ήσυχοι! Να μην φοβάστε, είμαστε ισχυρότεροι από ποτέ! Είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε οποιαδήποτε απειλή!» διαβεβαίωσε ο Αρχηγός ΓΕΣ, αντιστράτηγος Χαράλαμπος Λαλούσης από την Καλαμάτα, στα εγκαίνια των Ξενώνων Φρουράς. Ειδικότερα, ο Αρχηγός ΓΕΣ αναφέρθηκε στην ετοιμότητα των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων και στην αποτρεπτική τους ισχύ. «Πρέπει να κοιμάστε ήσυχοι! Να μην φοβάστε, είμαστε ισχυρότεροι από ποτέ!» επεσήμανε.

«Είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε οποιαδήποτε απειλή και στέλνουμε ένα μήνυμα ετοιμότητας αντιμετώπισης οποιασδήποτε πρόκλησης και διασφάλισης της εδαφικής μας ακεραιότητας και των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων» τόνισε ο αντιστράτηγος Χαράλαμπος Λαλούσης.

Παραλήρημα Ερντογάν: Αποστρατιωτικοποιήστε τα νησιά, δεν αστειεύομαι

Ευθείες απειλές κατά της Ελλάδας εξαπέλυσε ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν σε ομιλία του στη Σμύρνη κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής άσκησης Efes 2022, καλώντας τη χώρα μας να σταματήσει να εξοπλίζει τα νησιά.

Από το πρωί τα τουρκικά ΜΜΕ έχουν επιδοθεί σε κρεσέντο αναφορών στην Ελλάδα με αφορμή την άσκηση. «Με την ευκαιρία αυτή για άλλη μια φορά καλώ την Ελλάδα να σταματήσει να στρατιωτικοποιεί τα νησιά με αποστρατιωτικοποιημένο καθεστώς, να λειτουργεί σύμφωνα με τις διεθνείς συνθήκες. Δεν κάνω πλάκα, μιλάω σοβαρά. Αυτός ο λαός είναι αποφασιστικός, κι όταν αυτός ο λαός πει κάτι, ακολουθεί αυτά που λέει», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Και πρόσθεσε ότι «οι προσπάθειες να εντάξουν τα αποστρατιωτικοποιημένα νησιά σε ασκήσεις του ΝΑΤΟ και τρίτες χώρες και να εμπλέξουν κι αυτές, δεν σημαίνει τίποτα από μια προσπάθεια που θα έχει καταστροφικό τέλος. Φαίνεται πως ο κ. Μητσοτάκης κάνει τουριστική απόβαση στα νησιά. Δεν μπορεί να φτάσει κάπου».

Türkiye’s President Erdogan on disputes with Greece:

– Calls on Greece to demilitarise islands and abide by international agreements

– We are gradually implementing our determination to protect our borders with a 30-km-deep security line pic.twitter.com/LfYXQSQlxx

— TRT World Now (@TRTWorldNow) June 9, 2022