Αρχηγός του γενικού επιτελείου του Ισραήλ: «Συντρίβουμε το καθεστώς στο Ιράν»

«Συντρίβουμε το ιρανικό τρομοκρατικό καθεστώς και θα αδράξουμε κάθε ευκαιρία για να ενισχύσουμε τις επιτυχίες μας. Το Ισραήλ συντρίβει το καθεστώς στο Ιράν», δήλωσε o αρχηγός του γενικού επιτελείου των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων, αντιστράτηγος Εγιάλ Ζαμίρ.

Ρεπορτάζ Reuters: «Η τουρκική ΜΙΤ ζήτησε από τη βρετανική ΜΙ6 να βοηθήσει στην προστασία του Σύρου προέδρου Σάρα»

«Η Χεζμπολάχ επέλεξε να προσχωρήσει στη μάχη στο πλευρό του Ιράν και πληρώνει το τίμημα για αυτό. Εμείς θα αδράξουμε κάθε ευκαιρία για να πλήξουμε τη Χεζμπολάχ και να εξαλείψουμε την απειλή. Δεν θα παραιτηθούμε από τον αφοπλισμό της», πρόσθεσε.

