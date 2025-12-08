Αρχισε να πυροβολεί στη Ναύπακτο, τι παρέδωσε στους αστυνομικούς

Για για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων συνελήφθη άνδρας, το βράδυ της Κυριακής 7/12/2025 στη Ναύπακτο, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Ναυπακτίας.

Σύμφωνα με καταγγελία προέβη σε άσκοπους πυροβολισμούς με πιστόλι, έξω από την οικία του.

Ο συλληφθείς παρέδωσε στους αστυνομικούς ένα αντίγραφο πιστολιού

κρότου, 3 γεμιστήρες και 90 φυσίγγια, τα οποία κατασχέθηκαν.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



