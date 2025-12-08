Αρχισε να πυροβολεί στη Ναύπακτο, τι παρέδωσε στους αστυνομικούς
Σύμφωνα με καταγγελία, ο συλληφθείς προέβη σε άσκοπους πυροβολισμούς με πιστόλι, έξω από το σπίτι του, στη Ναύπακτο.
Για για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων συνελήφθη άνδρας, το βράδυ της Κυριακής 7/12/2025 στη Ναύπακτο, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Ναυπακτίας.
Ο συλληφθείς παρέδωσε στους αστυνομικούς ένα αντίγραφο πιστολιού
κρότου, 3 γεμιστήρες και 90 φυσίγγια, τα οποία κατασχέθηκαν.
