Αρχίζουν οι ναυμαχίες και για τους Ανδρες της ΝΕΠ

Στη μάχη του φετινού πρωταθλήματος της Α2 Εθνικής Ανδρών του πόλο ρίχνεται την Κυριακή (14.00) το αντίστοιχο συγκρότημα της ΝΕΠ, με τη νεανική ομάδα του Μάκη Λυκούδη να υποδέχεται στο κολυμβητήριο «Α. Πεπανός» τη Νίκη Βόλου.

«Η ΝΕΠ επιχειρεί φέτος γενικό restart», δήλωσε ο Μάκης Λυκούδης και πρόσθεσε τα εξής: «Το ρόστερ της ομάδας μας αποτελείται ως επί το πλείστον από νέα παιδιά κι έχουμε πολύ χαμηλό μέσο όρο ηλικίας. Στόχος μας είναι να γινόμαστε καλύτεροι από παιχνίδι σε παιχνίδι. Είναι ένα τελείως καινούργιο ξεκίνημα για εμάς και, παράλληλα, ένα πάρα πολύ δύσκολο εγχείρημα. Το επόμενο διάστημα αναμένουμε και την προσθήκη ενός ξένου παίκτη από το Ιράν, ο οποίος πιστεύουμε ότι θα μας βοηθήσει».

Το ρόστερ της ΝΕΠ αποτελείται από τους εξής παίκτες: Γιάννης Αβράμης, Γιώργος Αλεβίζος, Δημήτρης-Μάριος Βαλουξής, Χρήστος Κοτσώνης, Σωτήρης Κούλης, Αιμιλιανός Κωνσταντόπουλος, Θανάσης Μουσας, Μάριος Σαλπόγλου, Νίκος Τσαγρής, Κωνσταντίνος Γαλάνης, Αριστείδης-Φριτς Βέλιος, Γεώργιος-Μάριος Εμμανουήλ-Κοντραφούρης, Γιώργος Φυταλης, Στέφανος Καψοκαββαδης, Γιώργος Γουρδούπης, Γαρύφαλλος Δραγώνας, Κώστας Γιαννακόπουλος (προέρχεται από τραυματισμό κι αναμένεται να επιστρέψει στους αγώνες την περίοδο των εορτών), Αγγελος Μαργαρίτης, Αναστάσιος Περίδης, Αγγελος Καραϊσκος, Σπύρος-Αυγουστίνος Κασταμονίτης, Ανδρέας Τσίπης, Δημήτρης Μιχαλάτος, Γρηγόρης Τσιράκος.