Άρειος Πάγος: Κρίσιμη απόφαση για τον υπολογισμό τόκων στις ρυθμίσεις του νόμου Κατσέλη

Σε αναμονή βρίσκονται χιλιάδες δανειολήπτες που έχουν ενταχθεί στον νόμο Κατσέλη, καθώς ο Άρειος Πάγος καλείται να αποφανθεί για τον τρόπο υπολογισμού των τόκων στις δόσεις, έπειτα από καταγγελίες για υπέρογκες χρεώσεις.

Άρειος Πάγος
23 Σεπ. 2025 14:47
Pelop News

Για τη σημασία της επικείμενης απόφασης του Αρείου Πάγου, που αναμένεται να ξεκαθαρίσει το ζήτημα του επιτοκίου στις ρυθμίσεις του νόμου Κατσέλη, μίλησε ο δικηγόρος Γιώργος Νικολακόπουλος στη Σοφία Μύτιλη και στο OTA NEWS του Attica TV.

Όπως εξήγησε, η απόφαση της ολομέλειας αναμένεται γύρω στις 15 Οκτωβρίου και αφορά τον τρόπο υπολογισμού των τόκων για όσους έχουν ήδη δικαιωθεί δικαστικά. «Να το πω απλά», σημείωσε, «οι αποφάσεις προβλέπουν μια τοκοφορία. Οι τράπεζες και τα funds, όμως, βρήκαν την ευκαιρία να χρεώσουν περισσότερα, σαν να πρόκειται για νέο δάνειο. Έτσι, δόσεις που ήταν στα 200 ευρώ εκτοξεύτηκαν στα 400 ευρώ, με αποτέλεσμα οι δανειολήπτες να μην μπορούν να ανταπεξέλθουν».

Ο κ. Νικολακόπουλος ανέφερε πως η εισήγηση της εισαγγελέως ήταν θετική, υπέρ των δανειοληπτών, και δήλωσε αισιόδοξος για το αποτέλεσμα. «Αν δεν βρεθεί λύση», προειδοποίησε, «όλοι αυτοί που έχουν κερδίσει και αμετάκλητες αποφάσεις θα βρεθούν μπροστά στον κίνδυνο να χάσουν τα σπίτια τους».
