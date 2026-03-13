Άρειος Πάγος: Σημαντική απόφαση για μισθούς και εργασιακά δικαιώματα – Η συνταξιοδότηση δεν είναι λόγος απόλυσης, ούτε μισθολογικού υποβιβασμού

Σημαντική νομολογιακή εξέλιξη για τα εργασιακά δικαιώματα εργαζομένων που συνεχίζουν να απασχολούνται μετά τη συνταξιοδότησή τους φέρνει απόφαση του Άρειος Πάγος, η οποία ξεκαθαρίζει ότι ούτε η συνταξιοδότηση ούτε η παράλληλη συνέχιση της εργασίας μπορούν να αποτελέσουν λόγο απόλυσης.

Με την υπ’ αριθμ. 83/2026 απόφασή του, το Β1 Εργατικό Τμήμα του ανώτατου δικαστηρίου δικαίωσε εργαζομένους της Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης-Αποχέτευσης Μείζονος Περιοχής Βόλου, οι οποίοι είχαν απολυθεί παρότι συνέχιζαν να εργάζονται ενώ είχαν λάβει σύνταξη.

Η απόφαση κρίνει επίσης ότι η συνταξιοδότηση δεν μπορεί να οδηγήσει αυτομάτως σε επανακατάταξη εργαζομένου στο πρώτο μισθολογικό κλιμάκιο του ενιαίου μισθολογίου, καθώς κάτι τέτοιο συνιστά μονομερή και βλαπτική μεταβολή των όρων εργασίας από την πλευρά του εργοδότη.

Η υπόθεση που έφτασε έως το ανώτατο δικαστήριο

Η υπόθεση ξεκίνησε το 2024, όταν εργαζόμενοι της ΔΕΥΑ Μείζονος Περιοχής Βόλου προσέφυγαν στη Δικαιοσύνη μετά την απόλυσή τους. Το Μονομελές Πρωτοδικείο Βόλου έκρινε τότε ότι η ιδιότητα του συνταξιούχου δεν αποτελεί νόμιμο λόγο απόλυσης, ενώ έκρινε παράνομη και την αυτόματη επανακατάταξη των εργαζομένων στο πρώτο μισθολογικό κλιμάκιο.

Την κρίση αυτή επιβεβαίωσε και το Μονομελές Εφετείο Λάρισας. Ωστόσο, η δημοτική επιχείρηση άσκησε αναίρεση στον Άρειο Πάγο, επιδιώκοντας την ανατροπή των αποφάσεων.

Με τη νέα του απόφαση, το ανώτατο δικαστήριο απέρριψε ουσιαστικά τους ισχυρισμούς της επιχείρησης, κλείνοντας οριστικά την υπόθεση και δικαιώνοντας τους εργαζόμενους.

Καταργημένες οι ρήτρες απόλυσης λόγω συνταξιοδότησης

Ιδιαίτερη σημασία έχει το σκεπτικό της απόφασης, σύμφωνα με το οποίο διατάξεις σε οργανισμούς εσωτερικής υπηρεσίας ή κανονισμούς που προβλέπουν αυτοδίκαιη λύση της σύμβασης εργασίας όταν ένας εργαζόμενος συνταξιοδοτείται θεωρούνται «ρήτρες μονιμότητας».

Οι ρήτρες αυτές, όπως επισημαίνεται, έχουν καταργηθεί από το 2012, στο πλαίσιο των αλλαγών που επέφερε η μνημονιακή νομοθεσία.

Ως εκ τούτου, τέτοιες προβλέψεις δεν μπορούν πλέον να χρησιμοποιούνται ως βάση για την απόλυση εργαζομένων που λαμβάνουν σύνταξη αλλά εξακολουθούν να εργάζονται.

Παράνομη και η μισθολογική υποβάθμιση

Η απόφαση του Αρείου Πάγου ξεκαθαρίζει ακόμη ότι η συνταξιοδότηση δεν συνεπάγεται αυτομάτως επιστροφή του εργαζομένου στο μισθολογικό επίπεδο ενός νεοπροσλαμβανόμενου υπαλλήλου.

Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά, στον νόμο δεν προβλέπεται «αντίστροφη μισθολογική εξέλιξη», επομένως ένας εργαζόμενος δεν μπορεί να μεταπίπτει αυτοδικαίως στο πρώτο μισθολογικό κλιμάκιο.

Μια τέτοια μεταβολή, σύμφωνα με το δικαστήριο, συνιστά μονομερή και βλαπτική μεταβολή των όρων εργασίας, γεγονός που την καθιστά παράνομη.

Η μοναδική συνέπεια που μπορεί να προκύψει είναι ότι η προϋπηρεσία του εργαζομένου δεν θα λαμβάνεται υπόψη για μελλοντική μισθολογική εξέλιξη, χωρίς όμως να ανατρέπεται το ήδη διαμορφωμένο μισθολογικό καθεστώς.

Τέλος και στους καταλογισμούς υπέρογκων ποσών

Η απόφαση του Αρείου Πάγου φαίνεται να δίνει οριστική λύση και σε ένα ακόμη ζήτημα που είχε ανακύψει τα τελευταία χρόνια: τους καταλογισμούς μεγάλων ποσών σε εργαζομένους του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα.

Σύμφωνα με το δικαστήριο, από τις διατάξεις του άρθρου 64 του νόμου 5113/2024 προκύπτει ότι ο σχετικός κανόνας καλύπτει όλες τις όμοιες περιπτώσεις, ανεξάρτητα από τον χρόνο που προέκυψε η διαφορά.

Με τον τρόπο αυτό, το ανώτατο δικαστήριο ανοίγει τον δρόμο για την άρση καταλογισμών που είχαν επιβληθεί σε εργαζομένους που συνέχισαν να απασχολούνται μετά τη συνταξιοδότησή τους.

Οι δηλώσεις των δικηγόρων

Οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των εργαζομένων, Σπύρος Μπαλατσούκας και Δημήτρης Βαλαβάνης, τόνισαν ότι η απόφαση δίνει οριστική λύση σε ένα σύνθετο νομικό ζήτημα που απασχολούσε τα τελευταία χρόνια εργαζομένους του Δημοσίου.

Όπως ανέφεραν, παρά το γεγονός ότι το Δημόσιο αντέδρασε σχετικά γρήγορα μετά την πρώτη δικαστική απόφαση του Πρωτοδικείου Βόλου, η τελική νομοθετική ρύθμιση είχε περιορισμένη αναδρομική ισχύ.

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα πολλοί εργαζόμενοι να συνεχίζουν να απειλούνται με καταλογισμούς μεγάλων ποσών.

«Με την απόφαση του Αρείου Πάγου επιλύεται πλέον σε ανώτατο δικαιοδοτικό βαθμό το συνολικό νομικό ζήτημα», σημείωσαν οι δύο δικηγόροι, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για μια συνολική ρύθμιση που θα διασφαλίζει την ασφάλεια δικαίου για όλους τους εργαζόμενους του δημόσιου τομέα.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



