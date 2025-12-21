Αργεντίνικο χρώμα στην κεντρική πλατεία του Αιγίου!
Μια κλασσική ορχήστρα Αργεντίνικου Tango οδήγησε αιγιώτες και αιγιώτισσες να χορεύουν τάνγκο μέσα στην πλατεία!
Ρεσιτάλ στην Τρίγωνη Πλατεία του Αιγίου από μια κλασσική ορχήστρα Αργεντίνικου Tango. Οι Simple Tango Orquesta, ο Παναγιώτης Τσάκαλος και οι φίλοι του Tango Expresión – Aigio Tango Argentino, ταξίδεψαν στον «ρεαλισμό των δρόμων του Buenos Aires» με αυθεντικό τάνγκο αναγκάζοντας πολλούς και πολλές να χορέψουν μέσα στην πλατεία, δημιουργώντας ένα εορταστικό και πρωτόγνωρο σκηνικό!
