Αργεντίνικο χρώμα στην κεντρική πλατεία του Αιγίου!

Ρεσιτάλ στην Τρίγωνη Πλατεία του Αιγίου από μια κλασσική ορχήστρα Αργεντίνικου Tango. Οι Simple Tango Orquesta, ο Παναγιώτης Τσάκαλος και οι φίλοι του Tango Expresión – Aigio Tango Argentino, ταξίδεψαν στον «ρεαλισμό των δρόμων του Buenos Aires» με αυθεντικό τάνγκο αναγκάζοντας πολλούς και πολλές να χορέψουν μέσα στην πλατεία, δημιουργώντας ένα εορταστικό και πρωτόγνωρο σκηνικό!

