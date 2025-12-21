Αργεντίνικο χρώμα στην κεντρική πλατεία του Αιγίου!

Μια κλασσική ορχήστρα Αργεντίνικου Tango οδήγησε αιγιώτες και αιγιώτισσες να χορεύουν τάνγκο μέσα στην πλατεία!

21 Δεκ. 2025 21:56
21 Δεκ. 2025 21:56
Pelop News

Ρεσιτάλ στην Τρίγωνη Πλατεία του Αιγίου από μια κλασσική ορχήστρα Αργεντίνικου Tango. Οι Simple Tango Orquesta, ο Παναγιώτης Τσάκαλος και οι φίλοι του Tango Expresión – Aigio Tango Argentino, ταξίδεψαν στον «ρεαλισμό των δρόμων του Buenos Aires» με αυθεντικό τάνγκο αναγκάζοντας πολλούς και πολλές να χορέψουν μέσα στην πλατεία, δημιουργώντας ένα εορταστικό και πρωτόγνωρο σκηνικό!

Αργεντίνικο χρώμα στην κεντρική πλατεία του Αιγίου!

Αργεντίνικο χρώμα στην κεντρική πλατεία του Αιγίου!

 

