Αργία 25ης Μαρτίου: Πώς θα πληρωθεί σε όσους εργαστούν
Υποχρεωτική αργία για ιδιωτικό τομέα. Πλήρης οδηγός αμοιβής από ΓΣΕΕ και Κέντρο Πληροφόρησης Εργαζομένων και Ανέργων
Η 25η Μαρτίου 2026, Εθνική Επέτειος της Ελληνικής Επανάστασης, πέφτει φέτος Τετάρτη και αποτελεί υποχρεωτική αργία για τον ιδιωτικό τομέα, σύμφωνα με την εργατική νομοθεσία. Απαγορεύεται η απασχόληση και η λειτουργία των επιχειρήσεων, εξαιρουμένων όσων νόμιμα λειτουργούν τις Κυριακές και τις αργίες (π.χ. τουρισμός, εστίαση, super market, φαρμακεία, μεταφορές κ.ά.).
Η ΓΣΕΕ και το Κέντρο Πληροφόρησης Εργαζομένων & Ανέργων (ΚΕ.Π.Ε.Α.) υπενθυμίζουν τις βασικές ρυθμίσεις αμοιβής για μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα.
1. Επιχειρήσεις που παραμένουν κλειστές
- Ημερομίσθιοι: Λαμβάνουν το κανονικό ημερομίσθιο χωρίς καμία προσαύξηση.
- Μισθωτοί με μηνιαίο μισθό: Ο μηνιαίος μισθός καταβάλλεται κανονικά, καθώς η αργία συμπεριλαμβάνεται στις αποδοχές τους.
2. Επιχειρήσεις που λειτουργούν νόμιμα (προσαύξηση 75%)
- Ημερομίσθιοι: Δικαιούνται το κανονικό ημερομίσθιο + προσαύξηση 75% επί του νόμιμου ωρομισθίου για κάθε ώρα απασχόλησης.
- Μισθωτοί με μηνιαίο μισθό:
- Αν η επιχείρηση λειτουργεί εκτάκτως την αργία: Οφείλεται 1/25 του μισθού + προσαύξηση 75% επί του νόμιμου ημερομισθίου.
- Αν η επιχείρηση λειτουργεί μόνιμα τις Κυριακές/αργίες: Οφείλεται μόνο η προσαύξηση 75% επί του 1/25 του νομίμου ημερομισθίου (χωρίς επιπλέον 1/25).
3. Ρεπό & άδεια – Κρίσιμες διατάξεις
- Ρεπό: Απαγορεύεται ο συμψηφισμός με την ημέρα της αργίας. Το ρεπό πρέπει να δοθεί σε άλλη εργάσιμη ημέρα.
- Ετήσια άδεια: Εάν η 25η Μαρτίου συμπέσει με ημέρα άδειας, δεν προσμετράται στις ημέρες άδειας. Ο εργαζόμενος δικαιούται το ημερομίσθιο της αργίας επιπλέον.
- Ευνοϊκότεροι όροι: Εάν Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (ΣΣΕ) ή εσωτερικός κανονισμός προβλέπει υψηλότερες προσαυξήσεις ή καλύτερες ρυθμίσεις, αυτές υπερισχύουν του νόμου.
Οι εργαζόμενοι καλούνται να ελέγξουν τη ΣΣΕ του κλάδου τους και να διατηρήσουν αποδεικτικά στοιχεία (π.χ. μισθοδοτικές καταστάσεις) για τυχόν διεκδικήσεις.
Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη
Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.
Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News