Αργία 25ης Μαρτίου: Πώς θα πληρωθεί σε όσους εργαστούν

Η 25η Μαρτίου 2026, Εθνική Επέτειος της Ελληνικής Επανάστασης, πέφτει φέτος Τετάρτη και αποτελεί υποχρεωτική αργία για τον ιδιωτικό τομέα, σύμφωνα με την εργατική νομοθεσία. Απαγορεύεται η απασχόληση και η λειτουργία των επιχειρήσεων, εξαιρουμένων όσων νόμιμα λειτουργούν τις Κυριακές και τις αργίες (π.χ. τουρισμός, εστίαση, super market, φαρμακεία, μεταφορές κ.ά.).

Η ΓΣΕΕ και το Κέντρο Πληροφόρησης Εργαζομένων & Ανέργων (ΚΕ.Π.Ε.Α.) υπενθυμίζουν τις βασικές ρυθμίσεις αμοιβής για μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα.

1. Επιχειρήσεις που παραμένουν κλειστές

Ημερομίσθιοι : Λαμβάνουν το κανονικό ημερομίσθιο χωρίς καμία προσαύξηση.

: Λαμβάνουν το κανονικό ημερομίσθιο χωρίς καμία προσαύξηση. Μισθωτοί με μηνιαίο μισθό: Ο μηνιαίος μισθός καταβάλλεται κανονικά, καθώς η αργία συμπεριλαμβάνεται στις αποδοχές τους.

2. Επιχειρήσεις που λειτουργούν νόμιμα (προσαύξηση 75%)

Ημερομίσθιοι : Δικαιούνται το κανονικό ημερομίσθιο + προσαύξηση 75% επί του νόμιμου ωρομισθίου για κάθε ώρα απασχόλησης.

: Δικαιούνται το κανονικό ημερομίσθιο + προσαύξηση 75% επί του νόμιμου ωρομισθίου για κάθε ώρα απασχόλησης. Μισθωτοί με μηνιαίο μισθό : Αν η επιχείρηση λειτουργεί εκτάκτως την αργία: Οφείλεται 1/25 του μισθού + προσαύξηση 75% επί του νόμιμου ημερομισθίου. Αν η επιχείρηση λειτουργεί μόνιμα τις Κυριακές/αργίες: Οφείλεται μόνο η προσαύξηση 75% επί του 1/25 του νομίμου ημερομισθίου (χωρίς επιπλέον 1/25).

:

3. Ρεπό & άδεια – Κρίσιμες διατάξεις

Ρεπό : Απαγορεύεται ο συμψηφισμός με την ημέρα της αργίας. Το ρεπό πρέπει να δοθεί σε άλλη εργάσιμη ημέρα.

: Απαγορεύεται ο συμψηφισμός με την ημέρα της αργίας. Το ρεπό πρέπει να δοθεί σε άλλη εργάσιμη ημέρα. Ετήσια άδεια : Εάν η 25η Μαρτίου συμπέσει με ημέρα άδειας, δεν προσμετράται στις ημέρες άδειας. Ο εργαζόμενος δικαιούται το ημερομίσθιο της αργίας επιπλέον.

: Εάν η 25η Μαρτίου συμπέσει με ημέρα άδειας, δεν προσμετράται στις ημέρες άδειας. Ο εργαζόμενος δικαιούται το ημερομίσθιο της αργίας επιπλέον. Ευνοϊκότεροι όροι: Εάν Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (ΣΣΕ) ή εσωτερικός κανονισμός προβλέπει υψηλότερες προσαυξήσεις ή καλύτερες ρυθμίσεις, αυτές υπερισχύουν του νόμου.

Οι εργαζόμενοι καλούνται να ελέγξουν τη ΣΣΕ του κλάδου τους και να διατηρήσουν αποδεικτικά στοιχεία (π.χ. μισθοδοτικές καταστάσεις) για τυχόν διεκδικήσεις.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



