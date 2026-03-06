Αργία 25ης Μαρτίου: Πώς θα πληρωθεί σε όσους εργαστούν

Υποχρεωτική αργία για ιδιωτικό τομέα. Πλήρης οδηγός αμοιβής από ΓΣΕΕ και Κέντρο Πληροφόρησης Εργαζομένων και Ανέργων

Αργία 25ης Μαρτίου: Πώς θα πληρωθεί σε όσους εργαστούν
06 Μαρ. 2026 10:35
Pelop News

Η 25η Μαρτίου 2026, Εθνική Επέτειος της Ελληνικής Επανάστασης, πέφτει φέτος Τετάρτη και αποτελεί υποχρεωτική αργία για τον ιδιωτικό τομέα, σύμφωνα με την εργατική νομοθεσία. Απαγορεύεται η απασχόληση και η λειτουργία των επιχειρήσεων, εξαιρουμένων όσων νόμιμα λειτουργούν τις Κυριακές και τις αργίες (π.χ. τουρισμός, εστίαση, super market, φαρμακεία, μεταφορές κ.ά.).

Η ΓΣΕΕ και το Κέντρο Πληροφόρησης Εργαζομένων & Ανέργων (ΚΕ.Π.Ε.Α.) υπενθυμίζουν τις βασικές ρυθμίσεις αμοιβής για μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα.

1. Επιχειρήσεις που παραμένουν κλειστές

  • Ημερομίσθιοι: Λαμβάνουν το κανονικό ημερομίσθιο χωρίς καμία προσαύξηση.
  • Μισθωτοί με μηνιαίο μισθό: Ο μηνιαίος μισθός καταβάλλεται κανονικά, καθώς η αργία συμπεριλαμβάνεται στις αποδοχές τους.

2. Επιχειρήσεις που λειτουργούν νόμιμα (προσαύξηση 75%)

  • Ημερομίσθιοι: Δικαιούνται το κανονικό ημερομίσθιο + προσαύξηση 75% επί του νόμιμου ωρομισθίου για κάθε ώρα απασχόλησης.
  • Μισθωτοί με μηνιαίο μισθό:
    • Αν η επιχείρηση λειτουργεί εκτάκτως την αργία: Οφείλεται 1/25 του μισθού + προσαύξηση 75% επί του νόμιμου ημερομισθίου.
    • Αν η επιχείρηση λειτουργεί μόνιμα τις Κυριακές/αργίες: Οφείλεται μόνο η προσαύξηση 75% επί του 1/25 του νομίμου ημερομισθίου (χωρίς επιπλέον 1/25).

3. Ρεπό & άδεια – Κρίσιμες διατάξεις

  • Ρεπό: Απαγορεύεται ο συμψηφισμός με την ημέρα της αργίας. Το ρεπό πρέπει να δοθεί σε άλλη εργάσιμη ημέρα.
  • Ετήσια άδεια: Εάν η 25η Μαρτίου συμπέσει με ημέρα άδειας, δεν προσμετράται στις ημέρες άδειας. Ο εργαζόμενος δικαιούται το ημερομίσθιο της αργίας επιπλέον.
  • Ευνοϊκότεροι όροι: Εάν Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (ΣΣΕ) ή εσωτερικός κανονισμός προβλέπει υψηλότερες προσαυξήσεις ή καλύτερες ρυθμίσεις, αυτές υπερισχύουν του νόμου.

Οι εργαζόμενοι καλούνται να ελέγξουν τη ΣΣΕ του κλάδου τους και να διατηρήσουν αποδεικτικά στοιχεία (π.χ. μισθοδοτικές καταστάσεις) για τυχόν διεκδικήσεις.

