Άργος: 17χρονη σε κρίσιμη κατάσταση μετά από άγρια επίθεση αγέλης αδέσποτων – Στο χειρουργείο με σοβαρά τραύματα ΦΩΤΟ

Σοβαρό περιστατικό επίθεσης από αδέσποτα σκυλιά σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής στο Άργος, με θύμα μια 17χρονη μαθήτρια που δέχθηκε πολλαπλά δαγκώματα σε σώμα και κεφάλι, την ώρα που πήγαινε στο σχολείο της. Το κορίτσι μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο χειρουργείο, καθώς τα τραύματά της κρίθηκαν ιδιαίτερα σοβαρά.

Το περιστατικό συνέβη κοντά στο Αρχαίο Θέατρο, την ώρα που η μαθήτρια κατευθυνόταν προς το σχολείο της.

Η επίθεση ήταν τόσο σοβαρή, ώστε η 17χρονη υπέστη εκτεταμένα τραύματα στο σώμα και το κεφάλι, με αποτέλεσμα να μεταφερθεί άμεσα στο χειρουργείο του νοσοκομείου. Οι γιατροί έκριναν ότι απαιτείται άμεση αντιμετώπιση των τραυμάτων για να σταθεροποιηθεί η κατάσταση της.

Ο Δήμος Άργους – Μυκηνών κινητοποιήθηκε αμέσως μετά το περιστατικό. Ένα από τα σκυλιά της αγέλης εντοπίστηκε και έχει περιοριστεί σε ειδικό κλουβί, ενώ γίνονται προσπάθειες να εντοπιστούν και τα υπόλοιπα τρία ζώα που συμμετείχαν στην επίθεση.

Στο μεταξύ, σύμφωνα με πληροφορίες, στο Νοσοκομείο Άργους μεταφέρθηκε και ένας ηλικιωμένος αλλοδαπός άνδρας, ο οποίος φέρεται να δέχθηκε επίθεση από την ίδια αγέλη, με τραύματα στα πόδια.

Οι αρχές εξετάζουν το περιστατικό, ενώ η τοπική κοινωνία εκφράζει έντονη ανησυχία για την ανεξέλεγκτη κατάσταση με τα αδέσποτα στην περιοχή.

