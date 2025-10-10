Αργότερα ξεκινά η μάχη των γυναικών του ΝΟΠ

Αλλαγή στην ώρα έναρξης έχουμε στο αυριανό, εκτός έδρας παιχνίδι της γυναίκειας ομάδας πόλο του ΝΟΠ η οποία αντιμετωπίζει τη Βουλιαγμένη, για την 2η αγωνιστική της Α1 Εθνικής.

Ο αγώνας αρχικά είχε οριστεί να ξεκινήσει στις 15.30, αλλά τελικά θα ξεκινήσει στις 19.30 και δεν θα υπάρξει τηλεοπτική μετάδοση.

Από εκεί και πέρα, η προετοιμασία συνεχίζεται μετ΄ εμποδίων και αυτό γιατί ορισμένες αθλήτριες ταλαιπωρούνται με ιώσεις, όμως εκφράζεται αισιοδοξία ότι μέχρι αύριο θα έχουν αναρρώσει.

Σε κάθε περίπτωση πάντως η αποστολή του ΝΟΠ είναι δύσκολη απέναντι σε μια από τις ισχυρές ομάδες του πρωταθλήματος.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



